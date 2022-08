La victime de l’incendie d’Enderby RV identifiée comme une femme de Lake Country

La femme de Lake Country qui est décédée des suites de blessures après un incendie de camping-car a été identifiée par Sitara Liquor sur Facebook comme étant Katherine McIlravey.

McIlravey a géré et exploité le magasin d’alcools à Lake Country, selon le poste.

Elle a été tuée lorsqu’un incendie s’est déclaré dans le parc de camping-cars du Mabel Lake Resort tard le 31 juillet.

McIlravey occupait une caravane au moment où l’incendie s’est déclaré, et la police a déclaré qu’un témoin avait fourni les premiers soins sur les lieux.

Elle a été transportée à l’hôpital en ambulance, mais est décédée des suites de ses blessures le 1er août.

«Les circonstances ayant mené au décès de la femme font l’objet d’une enquête, cependant, sur la base des conclusions de l’enquête initiale, aucune criminalité n’est soupçonnée et le service des coroners de la Colombie-Britannique mène une enquête indépendante et simultanée pour déterminer comment, où, quand et par quel moyen ils sont arrivés à leur mort inattendue », a déclaré le cap. Neil Body, un agent des relations avec les médias de la GRC.

Sitara Liquor a transmis ses condoléances à la famille de McIlravey, affirmant que leur manager était plein de vie, de lumière et de joie.

Les services sont toujours en cours de planification pour le moment.

incendies de forêt en Colombie-BritanniqueDécèsKelownaVernon