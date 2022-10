La victime de l’explosion de Creeslough était un «petit bijou», dit son père | Nouvelles du monde

Le père d’une adolescente tuée dans l’explosion de Creeslough l’a décrite comme une “petite perle”.

Hugh Harper a déclaré que sa fille de 14 ans, Leona, était “très spéciale, très, très spéciale”, ajoutant qu’elle “manquerait beaucoup”.

Leona était une passionnée de sport et le le premier hommage rendu après l’annonce de sa mort provenait de son club de rugby.

Mais M. Harper a déclaré lundi à la station de radio Co Donegal Highland Radio que sa fille avait également de nombreux autres intérêts.

“Leona était un petit bijou.

“Très sociable, très sympathique, une personne adorable, très calme, décontractée, aimait la vie, aimait le plein air, se promener dans les champs, aller à la pêche, passer du temps avec des amis, aller à des salons automobiles.”

L’adolescent faisait partie des 10 personnes décédées après qu’une explosion a frappé la station-service Applegreen, un dépanneur et des appartements à proximité.

Son corps a été retrouvé par un conducteur de pelleteuse après une recherche de 24 heures.

Image:

Photo : Newspix du nord-ouest



Le conducteur de la pelleteuse “ne s’est tout simplement pas arrêté avant de l’avoir eue”

Sa mère, Donna, a déclaré: “Je ne connaissais pas personnellement le chauffeur de la pelle – un grand merci à lui, car il ne s’est tout simplement pas arrêté jusqu’à ce qu’elle l’ait eue.

“Vingt-quatre heures avant qu’on l’attrape et elle a été la dernière à sortir.

“Les médecins et tout, tout le monde était incroyable, la façon dont ils ont traité toute la scène du début à la fin avec rien de plus que du respect.”

La police a déclaré que la cause de l’explosion fait toujours l’objet d’une enquête mais qu’elle est traitée, pour l’instant, comme un “accident tragique”.

Image:

Jessica Gallagher



“Elle aimait tellement Creeslough”

Une autre victime de l’explosion était Jessica Gallagher, 24 ans.

Sa tante Dolores a déclaré à la station de radio qu’elle avait été “la plus belle jeune femme”, ajoutant qu’elle avait obtenu son diplôme de créatrice de mode et qu’elle devait commencer aujourd’hui un nouvel emploi dans l’industrie à Belfast.

“Elle était si fière et aimait sa localité, elle aimait tellement Creeslough.

“Et quand elle était étudiante à Paris, l’une de ses missions était de travailler sur quelque chose de chez elle et elle a produit une belle photo de Muckish (Co Donegal mountain) au clair de lune.

“Nous avons ramené sa dépouille à la maison hier au clair de lune.”

Les huit autres victimes étaient Robert Garwe, 50 ans, et sa fille de cinq ans, Shauna Flanagan Garwe, qui étaient dans la boutique pour acheter un gâteau d’anniversaire ; James O’Flaherty, 48 ans; Martin McGill, 49 ans; Catherine O’Donnell, 39 ans, et son fils James Monaghan, 13 ans; Hugh Kelly, 59 ans; et Martina Martin, 49 ans.

Image:

James O’Flaherty



Les funérailles de Mme Gallagher, M. McGill et M. O’Flaherty sont prévues cette semaine.

L’épouse de M. O’Flaherty était infirmière à l’hôpital de Letterkenny, l’hôpital qui a soigné la plupart des blessés dans l’explosion.

Ses collègues bordaient la route alors que la dépouille de son mari était transportée par corbillard à Derrybeg avant ses funérailles.