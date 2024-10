La victime de l’attaque au couteau de Nanakuli identifiée comme étant Kashka Otto | Nouvelles

WAIANAE, Hawaï (Island News) — Les amis et les proches ont le cœur brisé par l’assassinat brutal de Kashka Otto, un employé de Wendy’s qui, selon eux, a touché la vie de nombreuses personnes par sa gentillesse.

« C’était un élève très, très respectueux », a déclaré Chris Akana, ancien professeur de Kashka au lycée Waianae. « Je ne l’ai eu que pendant un trimestre, mais je le voyais après avoir obtenu son diplôme et il venait vers moi, m’appelait par son nom et me faisait un câlin. »

Un mémorial est en train de s’agrandir pour Kashka Otto, 22 ans, la dernière victime de meurtre ici, dans la partie ouest.

La police d’Honolulu a arrêté Reynaldo Cheney, 60 ans, l’accusant du meurtre d’Otto et d’avoir poignardé un autre homme le dimanche 6 octobre 2024 après une dispute au Wendy’s à Nanakuli.

« C’est tragique dans la mesure où nous demandons à nos populations locales d’aller travailler, nous leur demandons d’être des membres à part entière de la société. Beaucoup de jeunes aussi, n’est-ce pas ? », a déclaré le représentant Darius Kila, qui représente Nanakuli. « Et ils vont au travail et ils prévoient de rentrer chez eux ce jour-là, et il ne rentrera pas à la maison. »

Selon la police, le suspect a acheté de la nourriture et a commencé à déplacer une table et des chaises à l’intérieur du restaurant.

Quand Otto lui a demandé d’arrêter, ils ont commencé à se disputer.

La police a déclaré que le suspect avait traité Otto d’un nom désobligeant et que la dispute s’était poursuivie à l’extérieur du restaurant. Otto aurait frappé le suspect qui l’aurait ensuite poignardé ainsi que son collègue qui tentait d’intervenir.

« Nous devons éviter toute confrontation, tout conflit, vous savez, parce que les temps sont différents maintenant », a déclaré Samantha DeCorte, présidente du conseil de quartier Nanakuli-Maili. « Ce n’est plus comme avant. À l’époque, nous nous disputions, puis pau. Maintenant, les gens veulent tuer et c’est l’époque dans laquelle nous vivons et nous devons être conscients de cette époque. Sortez de la situation. immédiatement. »

L’autre victime a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves.

Avec la violence persistante dans la partie ouest, de nombreux membres de la communauté pleurent la perte d’un jeune homme promis à un avenir brillant, parti trop tôt.

« Il est juste très, très apprécié », a déclaré Akana. « Mon cœur va à la famille et à toute la communauté. »