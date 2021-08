Un ANCIEN maire qui a été tué dans un accident à Brands Hatch a perdu sa femme « inoubliable » après une bataille contre le cancer du sein juste avant Noël.

Robert Foote, 67 ans, s’était porté volontaire en tant que commissaire de course sur le circuit, près de Dartford, dans le Kent, samedi après-midi.

Robert Foote et sa défunte épouse Rosemary, décédés après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein secondaire l’année dernière Crédit : images de couverture

Tragiquement, l’ingénieur à la retraite a été tué lorsqu’une voiture a dérapé des voies dans un virage et s’est écrasée contre le poste du commissaire.

Des hommages ont été rendus à l’ancien maire d’Epsom et d’Ewell, notamment du pilote britannique de F1 et sextuple champion du monde Lewis Hamilton.

Hamilton a écrit dans un post Instagram : « Ces commissaires bénévoles sont ce qui rend la course possible, ce sont des héros. Mon cœur est avec sa famille.

Des voisins ont déclaré hier que Robert vivait seul depuis que sa femme, Rosemary, est décédée juste avant Noël l’année dernière.

Elle avait lutté contre le cancer à deux reprises et est décédée en décembre 2020.

Le couple était marié depuis 29 ans et s’était rencontré au début de la « révolution des rencontres en ligne », a-t-il écrit dans le magazine paroissial.

Dans la nécrologie, publiée dans The Cuddingtonian, Robert a rendu hommage à sa défunte épouse.

Il a déclaré: « Rosemary – vous avez été une épouse et une amie incroyable pendant plus de trois décennies, une soeur fantastique pour Christine, une tante gentille, aimante et très aimée de Matt, Alex et Katie.

« Vous étiez aimé et admiré par tous ceux que vous laissez derrière vous, de nombreux amis, de nombreux souvenirs et de nombreuses vies que vous avez touchées. Vous ne serez pas oubliés. »

Parlant de leur relation et de leur mariage de près de trois décennies, il a déclaré: « La plupart d’entre vous savent maintenant que Rosemary Foote, ma femme de 29 ans, est décédée le 9 décembre 2020. Je souhaite maintenant prendre le temps de rendre hommage à elle.

« Notre relation a commencé au début de la révolution des rencontres informatiques. Nous nous sommes toutes les deux inscrites dans une agence de rencontres informatiques qui avait organisé un week-end de célibataires. Rosemary et moi avons toutes les deux choisi d’y assister, même si je vivais à Bristol et elle était à New Malden.

« Nous nous sommes rencontrés dans une file d’attente pour le thé; Rosemary a engagé la conversation. J’ai appris par la suite qu’elle essayait d’éviter un prétendant indésirable.

« Quand nous avons commencé à parler, nous avons rapidement réalisé que nous ne nous serions pas réellement rencontrés si nous nous étions appuyés sur nos profils initiaux – nos attentes par rapport à la réalité ne correspondaient pas…

« Comme on dit, le reste appartient à l’histoire. »

Robert et Rosemary se sont mariés en 1991 et ont vécu à New Malden, dans le sud-ouest de Londres, avant de déménager à Worcester Park, à Sutton, dans le sud de Londres, quatre ans plus tard.

Il a ajouté : « Mon travail était difficile car j’étais en permanence de nuit en tant qu’ingénieur chez British Airways, et cela n’allait clairement pas changer.

« Enfin, en septembre 2001. J’ai décidé de quitter BA et j’étais sur le point d’essayer autre chose – mais vous vous souviendrez de la date du 11 septembre 2001, lorsque le monde de l’aviation a changé à jamais, et avec cela le nouveau travail que j’avais doublé jusqu’à disparu.

Le couple a commencé à assister aux réunions de l’association des résidents locaux après avoir déménagé, et après avoir été invité par les membres, Robert a décidé de se présenter aux élections en 2003 – où il a été élu conseiller du quartier Cuddington.

Il a déclaré: « J’ai été pour le moins surpris de dire que Rosemary avait été employée par ITN et avait travaillé sur leur couverture des élections générales pendant de nombreuses années, avant de devenir une AP très efficace et très respectée au sein d’organisations telles que Tearfund et CWR.

« En plus de son travail à temps plein, elle est maintenant aussi devenue mon assistante personnelle travailleuse et irremplaçable. Elle a assumé de nombreux autres rôles au cours de ces premières années et m’a aidé sur une voie plutôt étrangère – elle savait certainement comment faire en sorte que les gens soient beaux. «

En 2014, Robert est devenu maire d’Epsom et d’Ewell et sa femme se tenait à ses côtés en tant que maire.

Il a déclaré: « Il y avait toujours beaucoup de préparation à faire, des recherches sur les organisations que nous visitions, des notes prises, des personnes clés identifiées, des discours et des discours écrits, des décisions prises sur ce qu’il fallait porter, etc.

« Rosemary m’a toujours soutenu et encouragé à 100 %, tout en s’occupant très activement de sa mère qui avait alors presque 90 ans. »

CHOC CANCER DU SEIN

Trois ans plus tard, Rosemary a reçu un diagnostic de cancer du sein et, après un an de traitement, les médecins ont déclaré qu’elle était guérie.

Cependant, l’année dernière, on lui a diagnostiqué un cancer du sein secondaire, et le traitement ultérieur n’a pas été aussi efficace que la première fois.

Robert a déclaré: « 2020 a été une mauvaise année pour tout le monde – et en avril, Rosemary a reçu un diagnostic de cancer du sein secondaire. Un traitement supplémentaire a suivi, mais maintenant c’était très différent de la première fois.

« Covid signifiait que je ne pouvais pas assister à ses séances à l’hôpital et la soutenir, contrairement à la première fois que j’étais avec elle lors de ce voyage. Chaque fois qu’elle recevait un traitement, elle était généralement très malade par la suite, entraînant souvent un voyage à Epsom A&E et parfois être admise .

« En août – peu de temps après le 70e anniversaire de Rosemary – sa mère est décédée à l’âge de 103 ans. Après avoir été l’une de ses principales soignantes pendant de nombreuses années, Rosemary a été grandement affectée par cet événement.

« Différents types de traitements contre le cancer ont été essayés et le Royal Marsden n’a jamais abandonné, mais Rosemary a décidé qu’elle en avait assez, ce qu’elle a dit à sa sœur le soir du 8 décembre. Elle est décédée paisiblement le lendemain matin. »

Robert et sa femme Rosemary ont été mariés pendant 29 ans Crédit : images de couverture