La victime de la noyade de l’ouragan Ian était “le meilleur grand frère”

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Craig Steven Markgraff Jr., un ouvrier du bâtiment et le «meilleur grand frère de tous les temps», a été vu pour la dernière fois accroché à un arbre alors que la montée des eaux de l’ouragan Ian frappait des zones à des dizaines de kilomètres de la côte du golfe de Floride. .

L’une des premières victimes publiquement identifiées de la tempête en Floride, le corps de l’homme de 35 ans a été retrouvé cette semaine par des équipes de secours près de son domicile à Zolfo Springs, dans le centre de la Floride, a annoncé le bureau du shérif du comté de Hardee.

Markgraff était connu sous le nom de “CJ” par beaucoup de ses amis. Mais pour sa sœur April Rudolph, il n’était que Craig, “le meilleur grand frère de tous les temps”.

« Si jamais vous aviez besoin de quoi que ce soit, il était là. Il était le protecteur de la famille », a-t-elle déclaré depuis son domicile de Garden City, dans le Michigan.

Rudolph a déclaré que son frère partageait son temps entre la Floride et le Michigan et qu’il était le dernier chez lui au Michigan cet été. Il a laissé son Rotweiller, Rex, à la famille alors qu’il retournait en Floride pour terminer certains travaux, a-t-elle déclaré. Il avait prévu de retourner dans le Michigan.

“C’était un ouvrier du bâtiment”, a-t-elle déclaré. “Et il a construit tant de ces grandes maisons de luxe à Fort Myers”, la région la plus touchée par l’ouragan Ian.

Markgraff était en contact avec sa mère et sa tante mercredi dernier à l’approche de l’ouragan et il était nerveux, a déclaré sa sœur. Elle a dit qu’il vivait près d’un ruisseau qui montait déjà avant que le pire de l’ouragan Ian ne passe sur le comté de Hardee.

“Il était chez lui et il était trop tard pour partir”, a déclaré Rudolph, ajoutant qu’elle ne savait pas exactement ce qui était arrivé à son frère plus tard dans la journée et comment il avait fini par s’accrocher à l’arbre.

Mais sa mort a laissé un énorme trou dans la famille.

Rudolph a lancé un GoFundMe pour aider aux frais funéraires.

“Il aimait travailler sur sa voiture, être avec des amis, traîner à la plage et vivre pleinement sa vie. Son chien Rex était son meilleur ami, et nous l’avons ici avec nous dans le Michigan », a-t-elle écrit.

Le corps de Markgraff a été retrouvé le 4 octobre par des équipes de sauvetage près de Zolfo Springs, à environ 90 miles (145 kilomètres) de l’endroit où la tempête s’est abattue sur le rivage le 28 septembre. Markgraff avait été porté disparu le 29 septembre, quelques heures après que son père l’ait vu pour la dernière fois accroché à un arbre dans l’eau qui monte rapidement, a déclaré le bureau du shérif du comté de Hardee.

Markgraff et son père avaient appelé un ami à l’aide après que leurs camions se soient bloqués, a indiqué le bureau du shérif.

Les efforts de recherche ont été entravés par les inondations. Mais le bureau du shérif a déployé des équipes de recherche à plusieurs reprises dans la zone où il a été vu pour la dernière fois, et son corps a finalement été retrouvé mardi. Le bureau du médecin légiste l’a identifié le lendemain grâce à des tatouages ​​décrits par sa famille et à des photos sur les réseaux sociaux. Sa mort a été causée par noyade.

Markgraff ne correspondait pas au modèle de la majorité des plus de 90 victimes de Floride. Au moins la moitié d’entre eux étaient âgés et se sont fortement concentrés le long de la côte sud-ouest dans la région de Fort Myers. Les victimes de Floride étaient âgées de 19 à 96 ans, mais plus des deux tiers d’entre elles avaient 50 ans ou plus.

Freida Frisaro, Associated Press