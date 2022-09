Un étudiant en échange international blessé à Milton lors d’une fusillade qui a traversé la RGTH lundi ne devrait «pas survivre», selon la police.

Le chef de la police régionale de Peel, Nishan Duraiappah, ainsi que le chef de la police régionale de Halton, Steve Tanner, et la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, ont fourni une mise à jour détaillée jeudi matin sur l’incident au quartier général de la police régionale de Peel.

La fusillade, qui s’est produite à Mississauga, Halton et Hamilton, a quitté la police de Toronto Const. Andrew Hong et le propriétaire de l’atelier de carrosserie de Milton, Shakeel Ashraf, sont morts et trois autres blessés.

La police a déclaré jeudi qu’un étudiant de 28 ans qui travaillait à temps partiel dans le magasin a été blessé dans la fusillade et ne devrait pas vivre.

“Nous ne divulguons pas son nom pour le moment par respect pour sa famille, mais nous prévoyons de le faire à une date et une heure futures”, a déclaré le chef Tanner. « La troisième victime, un homme de 43 ans, était également un employé de MK Auto Repairs. Il a reçu une balle dans la jambe et est depuis sorti de l’hôpital et continue de se rétablir à la maison.

Une autre victime qui a été abattue à Mississauga est dans un état stable mais a subi des blessures qui ont changé sa vie, a indiqué la police.

SUSPECT IDENTIFIÉ, A UN CASIER CRIMINEL VASTE

Au cours de la conférence de presse, la police a confirmé l’identité du tireur en tant que Sean Petrie, 40 ans, sans adresse fixe.

Duraiappah a déclaré que Petrie était connu de la police et avait un “casier judiciaire chargé”, y compris des condamnations pour voies de fait, vol à main armée, port d’arme dissimulée et possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée.

En mars 2007, Petrie a été placé sur le système national de signalement après avoir été considéré comme un “risque élevé” de récidiver pour une infraction commise en 2005.

La dernière condamnation de Petrie remonte à 2015 pour une infraction pénale au volant, selon la police.

“Je peux également dire que les enquêteurs ont interrogé la famille connue de M. Petrie et ont appris qu’il était séparé d’eux, et selon le membre de la famille à qui ils avaient parlé, pendant une période d’un à plus de cinq ans”, a déclaré Duraiappah.

La police a publié une photo de Petrie ainsi qu’une photo de la Corolla rouge qu’il conduisait lorsqu’il est arrivé chez Tim Hortons.

“Les enquêteurs ont également appris qu’avant le début de cette tragédie, Sean Petrie s’était rendu à l’endroit où le gendarme Hong avait été assassiné dans une Toyota Corolla rouge où il avait garé le véhicule dans un parking adjacent au café. La voiture avait une plaque d’immatriculation ontarienne CXMM 077 », a déclaré Duraiappah.

La police demande à toute personne ayant des informations sur Petrie, l’incident ou les activités qui y ont conduit de les contacter au 905-453-2121, poste 3205, ou Échec au crime de manière anonyme.

Une Toyota Corolla rouge appartenant au suspect Sean Petrie. (Document TPS)

DE NOUVEAUX DÉTAILS SUR LE CALENDRIER DE TOURNAGE RÉVÉLÉS

Lundi, vers 14 h 15, des policiers de Peel ont répondu à une fusillade dans un Tim Hortons sur Argentia Road, près du boulevard Winston Churchill, à Mississauga.

À leur arrivée, les agents ont trouvé le const. Hong décédé. Duraiappah a déclaré que le suspect “lui a tendu une embuscade et lui a tiré dessus à bout portant”.

Hong était à Mississauga pour donner un cours de moto parrainé par la police de Peel et prenait du café pour ses collègues pendant sa pause déjeuner au moment de la fusillade.

“Les premiers agents qui ont répondu étaient une combinaison de collègues de l’agent Hong qui s’entraînaient avec lui à l’époque, ainsi que d’autres agents de la police régionale de Peel”, a déclaré Duraiappah.

L’homme de 48 ans a travaillé pour la police de Toronto au cours des 22 dernières années et laisse dans le deuil sa femme, ses deux adolescents et ses parents.

La police a révélé jeudi que le tireur était arrivé au café deux heures et 15 minutes avant de tirer sur Hong.

Sean Petrie, 40 ans, vu sur ces photos de surveillance. (Document TPS)

Après la mort de Hong, le suspect a immédiatement quitté les lieux et s’est enfui de l’autre côté de la route vers un parking adjacent où il a tiré et détourné une autre victime.

Moins d’une heure plus tard, la police de Halton a déclaré que le suspect s’était rendu chez MK Auto Body Repairs à Milton et avait tiré sur trois personnes.

Le propriétaire du magasin, Ashraf, a été déclaré mort sur les lieux. L’homme de 38 ans était mari et père de deux jeunes filles

La police a déclaré que le suspect avait ensuite pris la fuite, mais qu’il avait été retrouvé peu de temps après dans un cimetière de Hamilton.

Sean Petrie, 40 ans, sans adresse fixe, a été identifié comme le suspect dans la fusillade qui s’est déroulée dans le Grand Toronto le lundi 12 septembre 2022. (TPS Handout)

« À ce moment-là, une altercation a eu lieu entre le suspect, Sean Petrie, et des membres des services de police de Hamilton et de Halton. En conséquence, le suspect a été déclaré décédé sur les lieux », a déclaré Tanner.

L’Unité des enquêtes spéciales enquête sur l’incident.

Des funérailles pour Ashraf ont eu lieu à Mississauga mercredi et un service funèbre pour Hong est actuellement prévu.