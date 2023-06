La victime de Bournemouth, Sunnah Khan, 12 ans, vue en train de rire sur la plage quelques heures avant la tragédie – alors que le deuxième garçon Joe Abbess est nommé

C’est la dernière photo d’une écolière décédée dans une tragédie sur la plage de Bournemouth.

Sunnah Khan, 12 ans, nageait avec son frère et sa sœur près de la jetée de la ville lors de vacances en famille avec leur père lorsqu’elle a été entraînée sous l’eau par une vague géante.

Sunnah Khan a été photographiée en train de rire sur la plage de Bournemouth peu de temps avant que la tragédie ne frappe Crédit : Fourni à The Sun

La police a saisi un bateau de plaisance après la mort de Sunnah et de l’adolescent Crédit : Le Soleil/Daniel Hammond

Joe Abbess, 17 ans, est décédé tragiquement aux côtés de la Sunna

Elle a été transportée par avion à l’hôpital dans un état critique aux côtés du baigneur Joe Abbess, 17 ans, mais ils n’ont malheureusement pas pu être sauvés.

Une photo partagée par un membre de la famille au cœur brisé montre une Sunnah insouciante profitant d’une journée à la plage avec son frère de 13 ans, avant qu’elle ne soit tuée.

La jeune fille, décrite comme « charmante » et « populaire » par ceux qui la connaissaient, a été vue en train de sourire à côté de son frère qu’elle a enterré dans le sable lors de leur sortie.

Elle profitait du soleil l’un des jours les plus chauds de l’année après avoir voyagé de chez elle à High Wycombe, Bucks, pendant la mi-session.

Mais quelques heures plus tard, Sunnah faisait partie d’un groupe de 10 nageurs qui ont été submergés par une vague.

Un parent a déclaré : « La Sunnah était adorable, tout le monde l’aimait. Elle était très appréciée et c’est vraiment difficile à accepter.

« Cela ne peut arriver à personne d’autre. Les mesures de sécurité doivent être améliorées. »

La dernière photo tragique montre Sunnah souriant assis sur le sable portant un t-shirt noir et un jean.

Les hommages ont afflué pour l’écolière «ange» dont on se souvenait comme une jeune étudiante populaire qui avait un bel avenir devant elle.

Un ami de la famille a déclaré : « Elle manquera à tout le monde, elle était très populaire et sa mort laissera un trou qu’il sera impossible de combler.

« Elle avait tellement plus à attendre. Elle était un ange.

Des questions subsistent sur le rôle d’un homme dans la quarantaine qui était « sur l’eau » au moment du drame avant d’être arrêté et relâché.

SECONDE VICTIME

Joe, 17 ans, de Southampton, Hants, a également perdu la vie dans la tragédie, qui a laissé huit autres jeunes dans le besoin d’une aide médicale.

On se souvient de l’adolescent comme d’un « jeune homme fabuleux ».

Sa famille a déclaré aujourd’hui: « Nous avons le cœur brisé et dévasté par la mort de notre Joe. C’était un fils et un frère merveilleux qui nous manque beaucoup.

« Sa famille et ses amis l’aimeront toujours et nous sommes incroyablement fiers du fabuleux jeune homme qu’il était. Il était gentil et généreux, aimant et attentionné, travailleur et drôle.

« Joe était un chef stagiaire talentueux, avec un bel avenir devant lui. Nous avons eu le privilège de l’avoir dans nos vies pendant 17 ans et nous sommes désolés qu’il ne réalise jamais ses rêves et ses ambitions.

« Il profitait d’une journée à la plage mercredi et nous voudrions remercier ses amis et tous les services d’urgence qui l’ont aidé, lorsque cette tragédie s’est déroulée. »

Des hommages floraux ont été laissés sur la plage Crédit : w8media

Les flics ont continué à fouiller un bateau d’excursion de 78 pieds, le Dorset Belle, aujourd’hui, soupçonnés d’avoir causé les vagues qui ont submergé les enfants.

Le bateau a visité la jetée de Bournemouth quelques minutes avant que les 999 premiers appels ne soient passés, selon le site de suivi des bateaux Marine Traffic.

AU REVOIR ÉMOTIONNEL

Plus de 200 amis et famille se sont réunis aux funérailles de Sunna samedi à la mosquée centrale de High Wycombe.

Mohammed Rafiq, 65 ans, administrateur de la mission et de la mosquée islamiques de Wycombe, a déclaré que les gens venaient de villes de la région pour rendre hommage à la Sunnah.

Il a déclaré au Sun: « Ce qui s’est passé est tragique pour la famille. Ils travaillent très dur et sont très respectés ici, c’est une communauté très unie.

« Il y avait des centaines de personnes qui sont venues aux funérailles, la file d’attente débordait. »

L’un des membres de sa famille a déclaré: «Elle était une force absolue de la nature, aimée de tous et aimée de tant de personnes.

«Elle manquera tellement à ses parents, ses frères et sœurs et ses amis.

« Il n’y a pas de mots pour décrire le trou qu’elle a laissé dans nos cœurs à tous, mais nous nous souviendrons d’elle tous les jours pour le reste de nos vies. »

PLUS EN PROBLÈME

Il est apparu dimanche que des adolescents plus héroïques se sont battus pour sauver des vies après avoir entendu les cris des baigneurs.

Brave Kaiden Andre, 15 ans, de Basingstoke, Hants, nageait avec des copains quand il a entendu les cris d’un homme criant à l’aide.

Il a essayé de traîner un homme et une femme sur le rivage avant de les guider vers la sécurité avec son amie Iona, qui est une bonne nageuse.

Sa mère Jody a déclaré: « Kaiden m’a dit qu’il n’avait jamais connu la mer aussi agitée.

« Quand j’ai vu mon enfant descendre du train pour rentrer chez lui, sachant que quelqu’un avait perdu son enfant, je ne peux pas vous dire ce que j’ai ressenti.

«Son instinct était juste d’aider, mais cela lui a vraiment fait peur. Nous ne pouvons pas croire la bravoure dont il a fait preuve.

Iona a déclaré au Sunday Times: « Le sauveteur nous a demandé si nous étions sûrs qu’il se noyait parce qu’il y avait des gens qui se noyaient réellement. »

Iona et Kaiden lançaient une balle sur le sable lorsqu’ils entendirent un jeune enfant crier à l’aide.

Iona a déclaré: « Il pataugeait. Un de mes amis l’a aidé à se mettre en sécurité, mais nous avons ensuite réalisé qu’il y avait deux autres personnes, un homme et une femme, qui luttaient encore plus loin. »

Le couple en danger avait 18 ans et ne connaissait pas les victimes du drame, ont-ils ajouté.

Iona a déclaré que l’homme avait « inhalé beaucoup d’eau » et qu’il était lourd alors qu’ils le soutenaient et l’amenaient au rivage.

Kaiden a ajouté que le courant était « très fort ».

Ils ont dit qu’il s’était écoulé environ 15 minutes avant qu’un sauveteur sur une planche de surf ne nage vers eux après qu’Iona ait levé le bras pour attirer l’attention.

« Le maître-nageur l’a mis sur une planche de surf et il a fini par aller bien », a ajouté Iona.

Elle a dit avoir vu un bateau en mer « à l’horizon » mais rien de plus proche des nageurs.

Le père d’Iona, Ross Hunter, un ancien sauveteur qui a enseigné les techniques de sauvetage à Iona, a déclaré qu’il était fier de sa fille.

Patrouille de police sur la plage de Bournemouth après le drame Crédit : News Group Newspapers ltd