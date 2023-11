La victime craint que ses ennemis à Téhéran aient comploté pour la tuer en raison de sa position ferme contre le régime

Le politicien espagnol de droite Alejandro Vidal-Quadras a été abattu à Madrid

Il est toujours en convalescence à l’hôpital aujourd’hui, un lien possible avec l’Iran étant à l’étude.







L’Iran a été associé à la tentative d’assassinat d’un homme politique espagnol qui a reçu une balle dans le visage jeudi à Madrid.

Le politicien espagnol de droite Alejandro Vidal-Quadras se rétablissait aujourd’hui à l’hôpital après la fusillade en plein jour dans une rue centrale de la capitale espagnole.

La police n’écarte aucune hypothèse, y compris un éventuel lien avec les liens de l’ancien député européen avec l’opposition iranienne.

Une source policière proche de l’enquête a déclaré à l’AP qu’il n’y avait aucune preuve étayant le lien avec l’Iran, mais a confirmé que Vidal-Quadras lui-même avait soulevé ces soupçons depuis son lit d’hôpital et que les enquêteurs étudiaient la question. Il est entendu qu’un lien iranien avec cette tentative est l’un des nombreux motifs possibles.

Vidal-Quadras a été l’un des premiers hommes politiques à figurer sur la liste des terroristes iraniens en raison de son soutien à l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI), un groupe dont l’objectif est de renverser le régime de Téhéran.

Il est également membre des Amis européens d’Israël, un groupe de pression visant à défendre les intérêts d’Israël au sein de l’Union européenne.

Vidal-Quadras est photographié ici en 2009

Signe que la police élargissait l’enquête pour examiner l’aspect iranien, un autre responsable a révélé qu’une brigade provinciale chargée de traiter les affaires de terrorisme et d’extrémisme s’était jointe jeudi soir aux enquêtes.

L’enquête était auparavant menée par des agents spécialisés dans les homicides. Les sources ont parlé sous couvert d’anonymat pour protéger le secret de l’enquête, a rapporté AP.

Vidal-Quadras, 78 ans, a été agressé vers 13h30 près de son domicile dans la capitale espagnole et il était conscient lorsqu’il a été transporté à l’hôpital par les équipes d’urgence.

Il n’y a pas eu d’arrestation immédiate et la police vérifiait les images de surveillance et les témoignages pour identifier le tireur, qui avait été vu portant un casque noir. Le suspect avait tiré un coup de feu avant de prendre la fuite à bord d’une moto conduite par un complice.

Une moto carbonisée retrouvée plus tard dans la journée dans une ville de la banlieue de Madrid fait l’objet d’une enquête, a indiqué l’un des responsables.

Quatre heures après la fusillade, l’hôpital Gregorio Marañón de Madrid a déclaré que le coup de feu avait fracturé la mâchoire de Vidal Quadras et qu’il allait subir une intervention chirurgicale.

L’état de l’homme politique est stable et ses jours ne sont pas en danger.

Vidal-Quadras était membre du Parti populaire conservateur espagnol, son leader régional en Catalogne, et membre du Parlement européen avant de le quitter après trois décennies lorsqu’il s’est brouillé avec le Premier ministre de l’époque, Mariano Rajoy.

Après s’être séparé, il a contribué à la fondation du parti d’extrême droite Vox.

Il a quitté Vox peu de temps après une tentative infructueuse de remporter un siège de législateur européen en 2014.

Dans le cadre de sa carrière politique, Vidal-Quadras s’est aligné pendant des décennies sur l’opposition iranienne en exil, une implication remarquée par Téhéran.

En janvier, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé qu’il avait imposé des sanctions à Vidal-Quadras ainsi qu’à d’autres personnes ayant des liens avec le groupe d’opposition en exil connu sous le nom de Mujahedeen-e-Khalq, les accusant de « soutenir le terrorisme et les groupes terroristes ».

Le groupe, connu sous le nom de MEK, a commencé comme une organisation opposée au règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi. L’OMPI opère sous divers noms, notamment l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran.

À la mi-septembre, lors d’une conférence organisée par le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) à Bruxelles, Vidal-Quadras a critiqué les responsables et dirigeants de l’UE pour ne pas être assez forts dans leur opposition à l’Iran et dans leur soutien à l’opposition en exil.

L’OMPI a également payé d’anciens responsables américains et européens pour qu’ils prennent la parole lors de leurs sommets dans le passé. Les médias officiels iraniens, citant des informations du quotidien espagnol El País, avaient dans le passé affirmé que le parti Vox de Vidal-Quadras avait reçu de l’argent de l’OMPI. Il a décrit les paiements comme étant de « l’argent du terrorisme ».

“La Résistance iranienne considère le fascisme religieux au pouvoir en Iran comme le premier suspect accusé dans cette affaire, car le professeur Vidal-Quadras a consacré une partie importante de sa vie à lutter contre ce fascisme”, a écrit la dirigeante de l’OMPI, Maryam Radjavi, sur X, anciennement Twitter.

Les réactions suite à cette fusillade inhabituelle dans une rue en plein jour ont afflué, de nombreux hommes politiques et commentateurs exprimant leur surprise.

“Dieu merci, il semble qu’Alejandro Vidal-Quadras soit hors de danger”, a déclaré le président de Vox, Santiago Abascal.

Le président du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, a dénoncé la fusillade et a souhaité le rétablissement de Vidal-Quadras. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a également exprimé son inquiétude. “Toute ma chaleur en ce moment (est) pour lui et sa famille”, a déclaré Sánchez.

Maryam Radjavi, présidente élue du CNRI, a également publié une déclaration dans laquelle elle a condamné le « crime terroriste ».

“Je condamne fermement ce crime terroriste, souhaite un prompt rétablissement au professeur Vidal et exprime ma profonde solidarité avec sa famille”, a-t-elle déclaré sur X.

«J’appelle à la poursuite et à la punition des auteurs de ce crime terroriste. La Résistance iranienne considère le fascisme religieux au pouvoir en Iran comme le premier suspect accusé dans cette affaire, car le professeur Vidal Quadras a consacré une partie importante de sa vie à lutter contre ce fascisme.

Shahin Gobadi, membre de la commission des Affaires étrangères du CNRI, a décrit Vidal-Quadras comme « un homme politique espagnol distingué et renommé ».

Il a déclaré : “L’ancien chef du Parti populaire de Catalogne et vice-président du Parlement européen pendant 15 ans a toujours soutenu la résistance du peuple iranien pour la liberté et les droits de l’homme au cours du dernier quart de siècle.”

Un porte-parole de la Protection civile a déclaré que Vidal-Quadras était resté conscient et avait été transporté d’urgence à l’hôpital Gregorio Marañón voisin.

Travail de police sur le site où Alejo Vidal-Quadras, ancien chef du Parti populaire espagnol dans la région de Catalogne, a été abattu d’une balle dans le visage, à Madrid, Espagne, le 9 novembre.

“Il a joué un rôle crucial et inoubliable en retirant le nom de l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) de la liste terroriste de l’UE et en protégeant des milliers de membres de l’OMPI à Achraf (Irak) et en assurant leur transfert collectif et sûr hors d’Irak.”

M. Gobadi a expliqué que « l’inimitié virulente du régime des mollahs (de Téhéran) envers Alejo-Vidal-Quadras est de notoriété publique. Il a été l’un des premiers hommes politiques que le régime des mollahs a inscrit sur sa liste terroriste.

Vidal-Quadras était vice-président du Parlement européen et s’intéressait beaucoup aux affaires étrangères, participant aux délégations parlementaires dans les anciennes républiques soviétiques du Kazakhstan, du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan.

Il n’a pas été actif en politique depuis plusieurs années, mais a conservé un rôle public en tant que commentateur médiatique et chroniqueur.