Les icônes du cinéma hollywoodien Elizabeth Taylor et Debbie Reynolds resteront dans les mémoires pour leurs films célèbres.

Mais peut-être plus fascinant est leur amère querelle personnelle de célébrités qui a débordé à l’extérieur du studio de cinéma après que Taylor soit tombée amoureuse du mari de Reynolds.

Le tour fantastique de Taylor en tant que Cléopâtre a gagné ses nombreux admirateurs, tandis que la performance réconfortante de Reynolds dans Singin ‘In The Rain a fermement établi la place légitime du duo dans le folklore hollywoodien.

Cependant, ce qui a commencé comme une amitié fraternelle amusante s’est rapidement transformé en une toile sombre de déception et de trahison.









Reynolds était mariée au chanteur Eddie Fisher, tandis que Taylor était mariée au producteur de cinéma américain Mike Todd.

Mais lorsque Todd a été tragiquement tué dans un accident d’avion, Taylor a été réconforté par Fisher.

Une romance secrète s’est épanouie et à son tour le triangle amoureux a secoué le cinéma.

Ce n’est que lorsque Reynolds a appelé un jour la chambre d’hôtel de Taylor et que Fisher a répondu au téléphone qu’elle a découvert que l’affaire était réelle et non une rumeur.















«Soudainement, beaucoup de choses se sont mises en place», a révélé Reynolds au Daily Mail en 2010.

«Je pouvais entendre sa voix lui demander qui appelait – ils étaient évidemment au lit ensemble.

« Je lui ai crié dessus, » Retourne-toi, chérie et laisse-moi parler à Elizabeth. « »

Fisher a quitté Reynolds pour Taylor juste un mois après la mort de Todd et elle se souvient: « J’étais la dernière à avoir découvert l’affaire. Il y avait eu des indices dans les journaux et j’avais remarqué que lorsque je me présentais à des réceptions ou à des fêtes le les miens chuchotaient mes amis.

«Même si je ne voulais pas découvrir la vérité, j’ai dû y faire face. Même ainsi, ce fut un grand choc de les retrouver ensemble. Cela m’a brisé. «















Pour rendre les choses encore plus compliquées, Reynolds et Fisher ont eu deux enfants, Carrie et Todd.

La fille Carrie a remporté une reconnaissance mondiale en tant que princesse Leia dans les films Star Wars.

Et ironiquement, c’est le film de Carrie, These Old Broads, qui a vu les icônes hollywoodiennes réunies pour leur dernière performance télévisée avant la mort de Taylor un mois après la diffusion de l’émission en mars 2011, à l’âge de 79 ans.

Le film, qui a également joué Shirley MacLaine et Joan Collins, comprenait une intrigue qui reflétait très bien les événements de la vie réelle vécus par sa mère.









Taylor a volé l’ex-mari de Reynold mais les femmes ont pu rester amis.

S’exprimant franchement dans un Wishful Drinking spécial de HBO, Fisher n’a pas hésité à régaler l’affaire sordide de son père.

«Naturellement, mon père a volé aux côtés d’Elizabeth, se dirigeant progressivement vers son front», a déclaré Fisher.

«Il a d’abord séché ses yeux avec un mouchoir, puis il l’a consolé avec des fleurs, et il l’a finalement consolé avec son pénis.

Fisher a ajouté sarcastiquement: « Maintenant, cela a rendu le mariage avec ma mère difficile, alors il était parti dans la semaine! »

















Cependant, après une rencontre fortuite sur le navire de croisière transatlantique Queen Elizabeth en 1996, Taylor et Reynolds, qui s’étaient tous deux remariés, ont réformé leur amitié.

Reynolds a révélé au magazine People en 1983: «Je ne me suis jamais senti amer à propos d’Elizabeth.

«Un homme ne quitte pas une autre femme à moins qu’il ne veuille y aller.

«Vous savez, quand Mike Todd est mort, j’ai envoyé Eddie pour aider Elizabeth.

«Je ne pense pas qu’elle aimait vraiment Eddie. Il était un intérimaire pendant sa période de deuil.

Taylor a été marié sept fois, notamment avec son collègue acteur et co-star fréquent Richard Burton, le couple a inventé « Liz et Dick ».







(Image: Getty)



Étonnamment, le scandale et l’infidélité de Taylor n’ont fait que les faire de plus gros tirages au box-office.

Et au cours des dernières années de leur vie, l’amitié du couple s’est renforcée.

À la mort de Taylor, en 2011, elle a légué à Reynolds une paire de boucles d’oreilles en saphir «spectaculaires» et un bracelet et un collier assortis.

Reynolds est décédée en 2016, un jour après la mort d’elle et de la fille de Fisher, Carrie.