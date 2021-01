Et maintenant, un discours de Madame la Vice-présidente Kamala Harris.

Après avoir prêté serment sur les marches du Capitole américain dans la matinée du mercredi 20 janvier, l’ancien sénateur californien s’est adressé à la nation en tant que vice-président pour la première fois.

Vêtu d’un tailleur-pantalon noir chic, le vice-président Harris s’est tenu devant le Washington Memorial et a livré un message d’espoir aux Américains de tout le pays.

« C’est pour moi un honneur d’être ici, de me tenir sur les épaules de ceux qui sont venus avant, de parler ce soir en tant que vice-président. À bien des égards, ce moment incarne notre caractère en tant que nation. Il montre qui nous sommes, même dans les temps sombres. , » elle a dit. « Nous ne rêvons pas seulement, nous le faisons. Nous ne voyons pas seulement ce qui a été, nous voyons ce qui peut être. Nous tirons pour la lune et ensuite nous plantons notre drapeau dessus. Nous sommes audacieux, intrépides et ambitieux. Nous sommes intrépides dans notre conviction que nous vaincrons, que nous nous élèverons. Telle est l’aspiration américaine. «

L’ancienne de l’Université Howard, qui entre dans l’histoire en tant que première femme vice-présidente des États-Unis, a poursuivi: «Au milieu de la guerre civile Abraham Lincoln a vu un avenir meilleur et l’a construit avec des collèges de concession de terres et le chemin de fer transcontinental. Au milieu du mouvement des droits civiques Dr King combattu pour la justice raciale et la justice économique. «