La vice-présidente Kamala Harris lancera la tournée nationale de vaccination contre le COVID

WASHINGTON – La vice-présidente Kamala Harris se rend lundi à Greenville pour lancer une tournée nationale de vaccination par les hauts responsables de l’administration, visant à obtenir des coups de feu dans les bras de 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet.

Elle terminera la semaine par une escale à Atlanta le 18 juin, selon un responsable de l’administration qui a d’abord fourni les détails à USA TODAY.

La première dame Jill Biden, le deuxième gentleman Doug Emhoff et des membres du cabinet prennent également la route, faisant des arrêts en Caroline du Nord, au Tennessee, en Alabama et en Louisiane tout au long de la semaine.

Les responsables se rendront dans des cliniques pop-up, visiteront des églises et des campus universitaires et s’engageront avec des communautés historiquement mal desservies pour encourager les gens à se faire vacciner.

La tournée fait partie du « mois d’action » de l’administration Biden annoncé la semaine dernière pour accélérer les efforts de vaccination.

Au cours du premier week-end, les organisations locales et les membres du corps communautaire COVID-19 ont organisé plus de 1 000 événements à travers le pays dans les 50 États.

Alors qu’au moins une douzaine d’États ont atteint l’objectif fixé par le président Joe Biden d’obtenir au moins une balle dans le bras de 70% des adultes d’ici le mois prochain, les taux de vaccination sont les plus bas dans le Sud, où se concentre la tournée de vaccination.

« Je ne veux pas voir le pays qui est déjà trop divisé se diviser d’une nouvelle manière », a déclaré Biden la semaine dernière, « entre des endroits où les gens vivent sans peur du COVID et des endroits où, lorsque l’automne arrive, la mort et les maladies graves reviennent. »

Le taux national est de 64% chez les adultes.

Si les tirs se poursuivent à leur rythme actuel, les États-Unis n’atteindront pas l’objectif de Biden.

Les adultes non vaccinés sont plus jeunes et plus susceptibles de s’identifier comme républicains ou de tendance républicaine, selon la Kaiser Family Foundation, un organisme de recherche en santé non partisan. Ils ont également des niveaux d’éducation et de revenus inférieurs et sont plus susceptibles de ne pas être assurés.

La majorité sont blancs, mais une grande partie sont des adultes noirs et hispaniques.

Environ huit sur 10 de ceux qui disent qu’ils ne seront « certainement pas » vaccinés disent que la gravité de la pandémie a été « grandement exagérée » dans les nouvelles.

Les efforts pour accélérer le rythme consistent notamment à encourager les incitations à la vaccination, telles que des remises ou des tirages au sort pour les personnes vaccinées. Certains fournisseurs de services de garde d’enfants offrent des services de garde gratuits jusqu’au 4 juillet aux parents et aux soignants qui se font vacciner ou se remettent de la vaccination, et de nombreuses pharmacies prolongent les heures ce mois-ci le vendredi pour s’adapter aux vaccinations nocturnes.

Une initiative « Shots at the Shop » rassemble 1 000 salons de coiffure et salons de beauté appartenant à des Noirs à travers le pays pour servir de lieux de vaccination.

Près de 100 maires participent à un défi pour voir quelle ville peut augmenter le plus son taux de vaccination d’ici le 4 juillet.

« Partout dans le monde », a déclaré Biden, « les gens veulent désespérément obtenir une injection que chaque Américain peut obtenir gratuitement dans la pharmacie de son quartier, sans attendre. »

