La vice-présidente Kamala Harris exprime son soutien à Taïwan et incendie la Chine tout en s’adressant aux marins de la marine au Japon

La vice-présidente Kamala Harris a interpellé la Chine lors d’un discours qu’elle a prononcé mercredi sur une base navale américaine au Japon, accusant la superpuissance asiatique d’activités “dérangeantes” envers Taïwan.

Harris est arrivé aux activités de la flotte des États-Unis à Yokosuka – une base navale américaine – et a visité l’USS Howard avant de s’adresser au personnel de la marine cet après-midi-là.

Après avoir applaudi le travail de la marine américaine, le vice-président s’est lancé dans une vive réprimande des actions militaires chinoises. Harris a accusé la superpuissance asiatique de “saper” l’ordre international fondé sur des règles avec ses actes d’agression contre Taiwan.

“La Chine a défié la liberté des mers. La Chine a déployé sa puissance militaire et économique pour contraindre et intimider ses voisins”, a déclaré le vice-président.

“Et nous avons été témoins de comportements inquiétants en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, et plus récemment, de provocations à travers le détroit de Taiwan”, a-t-elle ajouté.

Au cours de son discours, Harris a brièvement fait allusion au rôle de l’Amérique pour assurer “la paix et la stabilité” dans la région, affirmant que Washington continuera à soutenir Taiwan.

“Les États-Unis estiment que la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan sont une caractéristique essentielle d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”, a déclaré le vice-président. “Nous continuerons à voler, à naviguer et à opérer, sans se laisser décourager et sans peur, partout et chaque fois que le droit international le permettra.”

« Nous continuerons à soutenir l’autodéfense de Taïwan, conformément à notre politique de longue date », a-t-elle attesté, qualifiant Taïwan de démocratie « dynamique » qui « contribue au bien mondial ».

“Les États-Unis sont une fière puissance du Pacifique. Le peuple américain a un intérêt profond dans l’avenir de cette région. Et nous continuerons à promouvoir un Indo-Pacifique libre et ouvert, connecté, sûr et résilient », a conclu Harris.

Le discours est intervenu alors que le voyage de Harris au Japon touche à sa fin. Harris doit visiter jeudi la zone démilitarisée (DMZ) séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Le voyage de Harris dans la DMZ a provoqué des réactions négatives de la part des conservateurs américains, qui l’accusent d’éviter de résoudre la crise des migrants à la frontière américano-mexicaine.