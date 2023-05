La vice-présidente Kamala Harris et le Dr Jackie parlent de mortalité maternelle

Alors que le pays célébrait Fête des mères, Vice-président Kamala Harris et Dr Jackie Walters discuté de la crise de santé maternelle mettant leur vie en danger.

Qui de mieux pour mener la charge sur les disparités en matière de santé tuant de manière disproportionnée les femmes noires que la femme noire la plus puissante du pays ? Harris et Marié à la médecine Le Dr Jackie s’est rendu sur Instagram pour parler de la résolution de ce problème mortel, mais évitable.

« Le jour de la fête des mères, nous célébrons les mères de notre pays pour les soins qu’elles prodiguent, mais nous devons également nous consacrer à nouveau à nous assurer qu’elles reçoivent les soins dont elles ont besoin », a écrit Harris dans la légende Instagram. « Je me suis assis avec OB-GYN @therealdrjackie pour une conversation critique sur la crise de la santé maternelle en Amérique. »

Le Dr Jackie est un OB-GYN basé à Atlanta qui voit les effets de de construction racisme médical et d’autres disparités sur les femmes noires.

« Je suis tellement reconnaissante que vous ayez affaire à quelque chose qui ne fait que prendre nos mères », a déclaré le Dr Jackie. « Merci de faire ce que vous faites. « C’est le moment de célébrer les mères pour les soins qu’elles donnent et je pense que cette conversation porte également sur la responsabilité que nous avons de prendre soin de nos mères », a ajouté le vice-président.

En tant que sénateur, le vice-président Harris s’est joint aux membres du Congrès Lauren Underwood et Alma Adams pour présenter l’historique Loi Momnibus sur la santé maternelle noire. La loi défendue par Underwood et Adams, les cofondateurs du Black Maternal Health Caucus, met l’accent sur l’accès équitable aux «soins complets de la personne» pendant la grossesse.

« Ce que je veux que le monde sache, et je le dis fort, c’est que nous traversons une période intense de difficultés, de troubles et de dangers en ce qui concerne Mortalité maternelle», a poursuivi le Dr Jackie.

Harris est entrée dans l’histoire avec la première réunion au niveau du Cabinet sur la crise de la santé maternelle.

Complications et décès maternels évitables en nombre et progrès concernant l’élargissement de l’accès aux soins médicaux

De tous les pays développés, les États-Unis ont le taux le plus élevé de décès dus à des complications liées à la grossesse. Cela inclut pendant la grossesse ou dans la première année après l’accouchement.

«L’idée que dans l’un des pays les plus riches du monde, les États-Unis, nous avons les taux de mortalité maternelle les plus élevés – que les femmes noires de ce pays, à cette époque, sont 3 fois plus susceptibles de mourir en lien avec l’accouchement. Je pense que c’est inexcusable », a déclaré Harris.

Les femmes noires sont 3 fois plus susceptibles de mourir de problèmes de santé liés à la grossesse. Selon le Bureau de référence démographiqueLes femmes enceintes noires étaient près de 6 fois plus susceptibles de mourir que leurs homologues blanches d’insuffisance cardiaque et de troubles de la pression artérielle prééclampsie et l’éclampsie.

Alors que Harris se bat pour lutter contre la mortalité maternelle évitable au niveau national, le Dr Jackie s’efforce de donner aux patientes les moyens de se défendre.

« En tant qu’OB-GYN, en tant que fournisseur de soins de santé pour les femmes, mon plus grand moment d’apprentissage pour un patient est de s’assurer que vous vous sentez suffisamment à l’aise avec un médecin pour poser des questions« , a expliqué la star de Bravo. « Je veux que tu me défies : ‘Pourquoi ? Quand? Quoi? Où?’ Alors, posez définitivement des questions et consultez un médecin qui vous fait vous sentir en sécurité et soutenu », a poursuivi le Dr Jackie.

En 2021, Harris a lancé un appel à l’action pour étendre la couverture de Medicaid de 2 mois à 12 mois après l’accouchement

« Trente-deux États ont signé. Nous avons besoin que tous les États signent. Nous devons faire savoir aux mamans qu’elles ont en fait droit à une couverture Medicaid jusqu’à 12 mois de soins post-partum », a révélé Harris. « Nous avons également mis en place une hotline pour les mères afin qu’elles bénéficient d’un soutien en termes de santé émotionnelle et mentale », a-t-elle poursuivi. C’est 1-833-TLC-MAMA.”

Bien que notre système médical actuel mette le plus en danger les femmes noires, chaque groupe a un besoin urgent de ces améliorations. Quant aux femmes autochtones, elles sont deux fois plus susceptibles de souffrir de mortalité maternelle. Les femmes rurales sont 1,5 fois plus susceptibles. Les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique ont des taux de mortalité accrus lorsqu’ils sont hospitalisés pour accouchement.

Il est crucial que nous continuions à nous battre pour que la vie des Noirs compte dans tous les aspects de la vie, y compris les soins médicaux.