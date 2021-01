WASHINGTON – La vice-présidente Kamala Harris a prêté serment lors d’une cérémonie de franchissement de la barrière mercredi, devenant la première femme, la première noire américaine et la première sud-asiatique américaine à occuper ce poste.

Harris, fille d’une mère indienne et d’un père jamaïcain, a été assermentée par la juge de la Cour suprême des États-Unis, Sonia Sotomayor, une pionnière à part entière en tant que première juge latina à la haute cour.

Vêtue d’une robe violette et d’un pardessus, la vice-présidente a prêté serment sous les yeux de son mari et du second gentilhomme Doug Emhoff. Les deux enfants d’Emhoff issus de son premier mariage étaient également présents. Après avoir prêté serment, Harris a serré Emhoff dans ses bras et a donné un double coup de poing au président Joe Biden.

Harris a utilisé deux bibles, une qui appartenait à la défunte icône des droits civiques et au juge de la Cour suprême Thurgood Marshall, qui, selon Harris, a inspiré son cheminement de carrière, et une à l’amie de la famille Regina Shelton, qui était comme la deuxième mère de Harris et de sa sœur. . Harris a utilisé la Bible de Shelton lorsqu’elle a prêté serment en tant que procureure générale de Californie et plus tard en tant que sénateur américaine.

La foule des législateurs, de la famille et des amis s’est tue alors que Harris a écrit l’histoire, pour éclater sous les applaudissements après son assermentation.

«Prêt à servir», a écrit Harris dans son premier tweet sur le compte Twitter officiel du vice-président.

Harris a l’habitude de briser les barrières. Avant de démissionner de son siège au Sénat lundi avant l’investiture, Harris était l’un des 10 législateurs noirs et la deuxième femme noire à siéger à la chambre haute. La démission de Harris signifie qu’aucune femme noire ne siège au Sénat américain.

Avant le Sénat, Harris a été la première femme et personne de couleur à servir comme procureur de district de San Francisco et plus tard comme procureur général de Californie.

Harris, une ancienne procureure, a fait les gros titres lors de l’audience contentieuse de confirmation du Sénat tenue par le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, au cours de laquelle elle a été critiquée par certains de ses collègues républicains pour son contre-interrogatoire pointu et direct du désormais juge.

Elle a également siégé à plusieurs comités du Sénat, notamment le budget, la magistrature, le renseignement et la sécurité intérieure. Son temps au sein des comités du renseignement et de la sécurité intérieure lui sera bénéfique dans son nouveau rôle, car elle traitera probablement des questions de sécurité nationale et de politique étrangère.

Biden et Harris prennent leurs fonctions alors que le pays est confronté à plusieurs problèmes urgents, notamment la pandémie du COVID-19 et ses ramifications économiques, une prise en compte à l’échelle nationale de la justice raciale et des effets du changement climatique. L’inauguration du couple intervient deux semaines après qu’une violente foule ait attaqué le Capitole américain, faisant cinq morts.

Un assistant de transition de Biden qui s’est exprimé en arrière-plan pour discuter de la relation Biden-Harris a déclaré que l’administration utiliserait une approche main dans la main pour faire face aux crises. À titre d’exemple, a déclaré l’assistant, alors que Biden prend la tête de la planification de la distribution des vaccins, Harris pourrait prendre l’initiative d’essayer d’obtenir l’approbation du Congrès pour le financement nécessaire à ce plan.

De nombreux législateurs, militants et groupes ont célébré l’ascension révolutionnaire de Harris.

«Aujourd’hui, nous avons assisté à l’un des moments les plus historiques de l’histoire de ce pays», lit-on dans un tweet du compte d’Alpha Kappa Alpha, la première sororité noire du pays, à laquelle Harris appartenait à l’université Howard. « La prestation de serment de notre PREMIÈRE Vice-Présidente de ces États-Unis d’Amérique. Le plafond de verre a été brisé !! NOUS VOUS SALUONS MADAME LA VICE-PRÉSIDENTE KAMALA HARRIS! »

La représentante Sara Jacobs, D-Californie, a déclaré à USA TODAY qu’en tant que jeune femme, c’était « incroyable » de voir la première vice-présidente du pays assermentée.

Elle prévoit de se concentrer sur «le travail que nous devons faire pour reconstruire notre pays» et se réjouit de travailler avec Biden et Harris.

La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., A honoré le rôle historique de Harris en tant que premier vice-président sud-asiatique et noir.

«En tant que première femme sud-asiatique américaine élue à la Chambre, je suis profondément fière d’appeler Kamala Harris NOTRE vice-présidente – la première femme, la première sud-asiatique américaine et la première femme noire à occuper ce poste de confiance publique», a écrit Jayapal dans un tweet. « Un moment fort de l’histoire! »

Quentin James et Stefanie Brown James, fondateurs de The Collective PAC, qui se consacre à élire davantage de Noirs à des fonctions publiques, ont déclaré dans un communiqué qu ‘ »aujourd’hui est un jour de fierté pour l’Amérique noire et pour tous ceux qui croient en l’égalité et l’équité. et la primauté du droit. «

«Nous espérons que l’administration Biden-Harris restaurera non seulement la dignité des postes qu’elle détient actuellement, mais s’emploiera à soutenir et à renforcer tous les Américains; en donnant la parole aux nombreuses communautés qui ont été manquées de respect, exclues et écartées par l’administration Trump », ont-ils déclaré dans le communiqué.

Contribution: Rebecca Morin, Maureen Groppe et Nicholas Wu