La vice-présidente Kamala Harris « a toujours du mal à faire valoir ses arguments » – Twitchy

La vice-présidente Kamala Harris ne doute pas qu’elle pourrait succéder à la place du président Biden si le besoin s’en faisait sentir. Elle est peut-être la seule à penser cela. Lorsqu’on a demandé le mois dernier à Nancy Pelosi si Harris était le meilleur colistier de Biden, elle a répondu : « Il le pense ». Lorsqu’on a demandé au représentant Jamie Raskin de donner son avis, il a déclaré qu’il ne savait pas encore si Harris avait été sélectionnée comme colistière (elle l’a fait). Alors, est-elle le meilleur choix ? « Je n’ai vu aucun sondage d’opinion publique », a courageusement déclaré Raskin.

Oui il a. La cote de popularité de Harris n’a jamais dépassé les 30 %. Elle est la moins bien notée de tous les vice-présidents. Sa première grande tâche a été de trouver les « causes profondes » de l’afflux de personnes à la frontière… peut-être était-ce Biden qui avait dit aux immigrés illégaux de se précipiter vers la frontière lorsqu’il a été élu.

Le New York Times doit s’habituer à la conviction que 2024 sera un ticket Biden/Harris, alors ils l’ont amenée pour une séance photo et lui ont parlé de sa lutte pour faire valoir ses arguments. Si elle a tant de grandes réalisations, pourquoi cette lutte ?

