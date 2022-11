La vice-présidente Harris se bat pour l’avenir des démocrates – et le sien

BOSTON (AP) – Ruby Brown rayonnait d’excitation dans le gymnase d’un collège communautaire alors qu’elle attendait que le vice-président Kamala Harris monte sur scène lors d’un rassemblement politique pour le ticket démocrate dans le Massachusetts

“Dès que son nom a été annoncé, j’ai dit que je devais trouver un moyen d’y aller”, a déclaré Brown, 58 ans.

Les élections de mi-mandat ne sont que dans quelques jours, avec le contrôle du Congrès et des maisons d’État à travers le pays à gagner, mais Brown et ses amis espéraient vraiment un indice de ce qui pourrait arriver dans quelques années.

“C’est pourquoi nous sommes ici”, a déclaré Lisa Palmer-Glover, 56 ans. “Pour voir ce qu’il y a ensuite dans l’assiette.”

Les commentaires ne sont qu’un aperçu des attentes et de l’examen particulier auquel Harris est confrontée en tant que première personne de couleur et première femme à être vice-présidente – et quelqu’un qui a fait campagne pour le poste le plus élevé avant d’accepter d’être le colistier de Joe Biden.

La vice-présidence n’est jamais une position facile, obligeant les politiciens ambitieux à se contorsionner dans le rôle d’acolyte. Et cela a été particulièrement difficile pour Harris. C’est une dirigeante révolutionnaire, une ancienne sénatrice américaine et procureure générale de Californie. Mais elle a lutté avec un portefeuille de défis vexants et de troubles du personnel interne peu de temps après son entrée en fonction.

Les alliés disent qu’elle a trouvé un certain degré de stabilité depuis lors, et ils décrivent les élections de mi-mandat comme une opportunité de projeter sa propre voix sur des questions telles que la liberté reproductive, qui est devenue la pièce maîtresse de son message après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit national à l’avortement. cette année.

Maintenant, alors que les démocrates sont confrontés à la possibilité d’une défaite écrasante aux urnes la semaine prochaine, le parti se prépare à une autre série d’introspections sur son avenir – et par extension, sur celui de Harris.

Ce n’est pas une conversation que le cercle restreint du vice-président veut avoir alors que Biden jette les bases d’un second mandat alors même qu’il approche de son 80e anniversaire.

“Ils ont l’intention de se présenter, et ils ont l’intention de se présenter ensemble”, a déclaré Laphonza Butler, qui a été conseillère pour la campagne présidentielle de Harris et dirige maintenant Emily’s List, une organisation politique qui soutient les femmes qui favorisent le droit à l’avortement. “Donc jusqu’à ce qu’il y ait une autre question, c’est la réponse.”

Pourtant, la campagne de mi-mandat pour d’autres démocrates est une chance pour Harris, qui a récemment eu 58 ans, de nourrir les circonscriptions qui l’ont soutenue dans le passé et pourraient à nouveau. Ses voyages se sont concentrés sur les jeunes, les électeurs de couleur et les femmes, y compris dans des collèges historiquement noirs et des tables rondes sur l’avortement.

À Boston mercredi, elle s’est ralliée à une liste de candidates entièrement féminines, du gouverneur à l’auditeur. Et elle a dit à la foule “d’appeler vos cousins ​​qui vivent dans d’autres États” pour les encourager à voter pour les démocrates.

“Les élections sont importantes”, a déclaré Harris. «Nous avons beaucoup fait. Et nous avons encore plus à faire. Et les enjeux sont élevés.

Bien que Harris ait la réputation de se nouer dans des nœuds linguistiques, ses alliés disent qu’elle est à son meilleur lorsqu’elle fait campagne pour les autres et – pour emprunter la rhétorique de l’échec de la candidature présidentielle de l’ancien procureur de district – poursuivant l’affaire contre les républicains.

Avec des sondages qui restent sous l’eau, elle a évité certaines des campagnes sénatoriales les plus serrées dans des endroits comme l’Arizona et l’Ohio. Mais son plaidoyer pour l’avortement a élargi ses voyages, l’emmenant au Nevada et au Wisconsin, où le président n’a pas fait campagne.

Elle a également discuté avec des influenceurs des médias sociaux et a participé à des émissions de radio dans les États du champ de bataille. Elle a organisé plus d’une douzaine de collectes de fonds pour le Comité national démocrate et s’est rendue en Pennsylvanie, en Illinois, au Michigan et au Wisconsin, entre autres États.

Chris Lehane, un ancien stratège démocrate qui a travaillé pour le vice-président Al Gore, affirme que les mi-mandat sont l’occasion de faire un “dépôt de marque politique”.

« Vous êtes en mesure d’aider les gens qui courent dans le sens du ticket. Et ils s’en souviennent », a-t-il déclaré.

La participation des jeunes électeurs a tendance à baisser à mi-mandat, sans course présidentielle pour stimuler l’intérêt. Ainsi, une partie du travail de Harris s’est concentrée sur les atteindre par le biais de personnalités des médias sociaux qui comptent des centaines de milliers de followers.

“Lorsque vous pesez avec votre vote, vous pouvez obtenir ce que vous préconisez”, a déclaré Harris à Hannah Bronfman, une influenceuse de la santé et du bien-être. “Mais si vous ne votez pas, votre voix ne sera pas entendue.”

Elle s’est également entretenue avec Keir Gaines, un thérapeute qui crée du contenu en ligne sur les relations familiales et la santé mentale, pour avertir que “ta tante, ta sœur, ta cousine, ta fille” vont avoir moins de droits à cause de la décision de la Cour suprême sur l’avortement.

Harris peut se diriger vers des impasses rhétoriques, faisant grincer des dents ses alliés et ses détracteurs essayer de les transformer en vidéos virales. En septembre, elle a évoqué l’alliance des États-Unis avec la “République de Corée du Nord” après avoir visité la zone démilitarisée.

Nathan Barankin, qui a été chef de cabinet de Harris lorsqu’elle était sénatrice américaine de Californie, a déclaré que ses gaffes étaient le résultat d’être “quelqu’un qui a été trop scénarisé, ou quelqu’un qui s’inquiète beaucoup de s’écarter d’un scénario qu’elle n’a pas fait”. ne crée pas.

“Je la mettrais en tête à tête avec n’importe lequel des meilleurs politiciens du commerce de détail, du moins à huis clos”, a déclaré Barankin. “Ce que vous voyez quand elle a 40 caméras pointées sur elle n’est généralement pas ce dont elle est capable.”

Un sondage AP-NORC d’octobre a montré qu’environ la moitié seulement des démocrates souhaitaient que Biden brigue un second mandat. Mais il n’est pas clair que les électeurs réclament plutôt Harris. Lorsqu’elle s’est présentée à la présidence, sa campagne s’est arrêtée avant le début du vote, et maintenant ses notes favorables sont à la traîne par rapport à celles de Biden. C’est en grande partie parce qu’elle est plus inconnue.

Seuls 37% des adultes américains ont une opinion favorable de Harris, selon la même enquête. Un autre 49% la considère défavorablement, tandis que 13% supplémentaires disent qu’ils n’en savent pas assez pour dire. Biden obtient des notes défavorables similaires, mais 45% disent avoir une opinion favorable du président.

Les jeunes Américains en particulier – ceux de moins de 30 ans – sont particulièrement susceptibles de dire qu’ils n’en savent pas assez pour avoir une opinion sur Harris.

Un sketch de Saturday Night Live du week-end dernier envisageait un film d’horreur sur les chances des démocrates en 2024 si Biden ne se présente pas à nouveau. Lorsqu’un électeur paniqué suggère Harris comme son successeur, un autre le gifle au visage. “Réveillez-vous!” elle crie.

Cependant, contester Harris pour la nomination ne serait pas une tâche facile.

Le représentant Jim Clyburn, un faiseur de rois démocrate dans son État natal de Caroline du Sud, a déclaré au cours de l’été qu’il soutiendrait Harris si Biden ne se présentait pas. C’était un commentaire remarquable d’un politicien qui a aidé à obtenir la nomination de Biden en démontrant sa force parmi les électeurs noirs.

« Dis-moi qui la bat en Caroline du Sud ? » a déclaré Cornell Belcher, un sondeur démocrate.

Bien qu’être vice-président puisse être une tâche ingrate, aucun autre travail ne permet à quelqu’un de faire une répétition générale pour être commandant en chef.

“Elle me fait bien paraître”, a déclaré Biden à Philadelphie la semaine dernière. « Et que Dieu l’aime. Elle ressemble plus à ma copine et ma sœur, mais je lui confie ma vie. Je lui fais entièrement confiance.”

Lehane a utilisé une métaphore du baseball pour décrire l’évolution de Harris dans le rôle.

“Vous n’atteignez pas les ligues majeures si vous ne pouvez pas frapper une balle rapide de la ligue majeure”, a déclaré Lehane. “Les recrues doivent s’adapter aux balles courbes et aux curseurs et aux emplacements qui séparent les majeurs des mineurs.”

Au cours de la dernière année, a déclaré Lehane, Harris a montré qu’elle pouvait faire exactement cela.

Cedric Richmond, qui a travaillé à la Maison Blanche avant de devenir conseiller principal du Comité national démocrate, a utilisé un mot non imprimable pour décrire le récit que Harris a initialement rejeté dans le travail.

“Je pense qu’elle a eu une bonne première année”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’elle a été trop examinée par la presse et qu’elle a été une première à bien des égards.”

