SACRAMENTO, Californie (AP) – La vice-présidente élue Kamala Harris a nommé Tina Flournoy, stratège démocrate chevronnée et assistante des Clinton, au poste de chef de cabinet, a annoncé jeudi l’équipe de transition.

La nomination de Flournoy en tant que haut fonctionnaire de Harris s’ajoute à une équipe de conseillers dirigée par des femmes noires. Harris, qui est d’origine jamaïcaine et indienne, est la première femme vice-présidente du pays. Flournoy rejoint Ashley Etienne en tant que directrice des communications de Harris et Symone Sanders en tant que porte-parole en chef.

Flournoy est chef de cabinet de l’ancien président Bill Clinton depuis 2013. Cela fait suite à une carrière qui l’a menée à des postes de direction au Comité national démocrate, dans les campagnes présidentielles de l’ancien vice-président Al Gore et de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton et avec la Fédération américaine des enseignants.

Bill Clinton a qualifié sa nomination de «bonne nouvelle pour notre pays».

«Tina Flournoy est incroyablement intelligente, forte et habile, avec des valeurs profondément enracinées. Elle a fait un travail formidable en tant que chef de cabinet pendant près de 8 ans, et elle me manquera, mais je suis ravi du choix du vice-président élu Harris », a-t-il tweeté.

Harris a également annoncé Rohini Kosoglu comme son conseiller en politique intérieure et Nancy McEldowney comme son conseiller à la sécurité nationale. Kosoglu avait été le principal conseiller de Harris pendant la campagne électorale générale. McEldowney est un ancien ambassadeur en Bulgarie et compte 30 ans de service dans divers emplois diplomatiques et étrangers.

«Avec le reste de mon équipe, les personnes nommées aujourd’hui travailleront pour maîtriser ce virus, ouvrir notre économie de manière responsable et s’assurer qu’il élève tous les Américains, et restaurer et faire progresser le leadership de notre pays dans le monde», a déclaré Harris dans un communiqué. .

D’anciens collègues décrivent Flournoy comme un agent pragmatique qui a à la fois politique et politique. Matt McKenna, qui était le porte-parole de Bill Clinton de 2007 à 2015, a noté la nature historique de la candidature de Harris et a déclaré que Flournoy gérerait habilement les demandes concurrentes pour son temps.

«(Harris) représente tellement de choses pour tant de gens, et ils vont tous vouloir de son temps. Elle a besoin de quelqu’un qui puisse honorer le caractère historique de sa candidature, de sa victoire et de sa place dans le monde », a-t-il déclaré.

Harris a régulièrement rejoint le président élu Joe Biden et a prononcé des remarques lors de réunions d’information sur l’économie, le coronavirus et les soins de santé depuis que les deux ont remporté les élections de novembre. L’équipe de transition n’a pas encore annoncé si elle se concentrera sur des problèmes ou des initiatives spécifiques.

Flournoy n’a jamais occupé de poste avec Harris. Mais Minyon Moore, un autre ancien assistant de Clinton et ami proche de Flournoy, aide Harris avec la dotation en personnel pendant la transition. On ne sait pas si l’un des anciens membres du personnel du Sénat ou des conseillers politiques de longue date de Harris rejoindra le bureau du vice-président.