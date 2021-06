La vice-présidente déclare que le voyage en Amérique centrale est «un succès» car elle est frappée pour ne pas avoir visité la frontière

KAMALA Harris a prononcé un discours conjoint avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador aujourd’hui, promettant une refonte complète de la crise migratoire – juste un jour après avoir qualifié son voyage à la frontière de « grand geste ».

« Aux États-Unis, nous l’abordons dans la perspective que non seulement nous devons nous attaquer aux causes profondes de la migration, qui est le but principal de mes voyages au cours des deux derniers jours et du travail que nous avons effectué ces deux derniers mois. mois », a déclaré mardi le vice-président.

« Mais nous devons également nous attaquer aux problèmes inhérents à la situation à la frontière. Et ce que nous devons faire pour renforcer les voies légales permettant aux personnes d’entrer aux États-Unis », a-t-elle poursuivi.

Le vice-président a poursuivi en disant que la crise migratoire à la frontière est le résultat de problèmes liés aux pays d’Amérique centrale et latine.

« Je veux être très clair sur le fait que le problème à la frontière, en grande partie sinon entièrement découle des problèmes dans ces pays », a-t-elle déclaré.

« Nous devons avoir la capacité de nous attaquer aux causes profondes du départ des gens, et nous devons comprendre que si c’est une priorité pour nous de nous préoccuper de ce qui se passe à notre frontière, alors ce doit être une priorité pour nous de comprendre pourquoi les gens partent », a conclu Harris.

Plus tôt cette semaine, Harris a fait des commentaires faisant allusion au « grand geste » qui accompagne son voyage à la frontière sud

« Voici l’essentiel : nous avons et c’est une conversation et une préoccupation légitimes et correctes [to address the border crisis, » she said during a press briefing , at the Sofitel Mexico City Reforma in Mexico City.

Harris went to say the US must also give “equal weight” to the root and acute causes.

“If this were easy it would’ve been handled a long time ago,” she claimed. “I’ve been to the border. I will go again.”

This morning, she met with Mexican President Andrés Manuel López Obrador to sign the Memorandum of Understanding followed by their bilateral meeting.

Earlier this week, Harris pleaded with migrants not to enter the US illegally given the escalating crisis in border regions of the country.

