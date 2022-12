La vice-présidente de l’UE Eva Kaili déchue de ses fonctions dans le scandale de la corruption au Qatar | Nouvelles du monde

Le Parlement européen a dépouillé une eurodéputée grecque de son rôle de vice-présidente de l’organisme suite à des allégations selon lesquelles le Qatar l’aurait soudoyée pour influencer la prise de décision.

Eva Kaili, 44 ans, l’un des 14 vice-présidents du parlement, a été parmi les quatre personnes arrêtées et inculpées par les enquêteurs en Belgique sur le scandale de pots-de-vin et de corruption.

Cela survient après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lundi que les allégations selon lesquelles ils avaient reçu de l’argent et des cadeaux du Qatar étaient de la “plus grande préoccupation”.

La police belge a perquisitionné 19 domiciles et bureaux parlementaires lors de perquisitions de vendredi à lundi dans le cadre de son enquête et a saisi des ordinateurs, des téléphones portables et de l’argent liquide, dont certains ont été retrouvés dans une valise dans une chambre d’hôtel.

Les procureurs ont déclaré qu’ils soupçonnaient depuis des mois qu’un État du Golfe tentait d’influencer la prise de décision à Bruxelles.

Ils n’ont pas nommé les suspects, mais le nom de Mme Kaili a été divulgué aux médias.

Mme Kaili, qui nie les accusations, a été suspendue de ses fonctions à la lumière de l’enquête du week-end, tandis que le parti socialiste grec PASOK a annoncé qu’il l’expulsait de ses rangs.

Une source au courant de l’affaire a déclaré à l’agence de presse Reuters que l’État était le Qatar.

Qatar a nié tout acte répréhensible.

Au total, 625 députés européens ont voté en faveur de la destitution de Mme Kaili de son titre, avec seulement un contre et deux abstentions.

“L’intégrité d’@Europarl_EN passe avant tout”, a tweeté la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

Un scandale risque de nuire à l’image de l’UE Le vote en faveur du limogeage d’Eva Kaili a été un signe très rare de (quasi) unité au Parlement européen. Il marque la dernière étape d’une chute de grâce assez étonnante. Il y a une semaine, Kaili était perçu comme une figure dynamique avec un intérêt particulier pour la technologie numérique ; un ancien présentateur de journaux télévisés qui avait été élevé au rang de vice-président du parlement. Maintenant, elle est en détention, liée à la corruption et sa carrière est en ruine. Et tous les signaux de fumée indiquent un lien direct entre Kaili et le Qatar. Elle a récemment déclaré au Parlement que le Qatar était un « précurseur en matière de droits du travail », malgré la mort de travailleurs migrants construisant des stades de football, et a réprimandé ses collègues pour avoir intimidé le pays et fait preuve de discrimination. Au lieu de cela, la critique du Qatar est maintenant sur le point de s’intensifier. Plus tard dans la journée, le Parlement européen tiendra un débat sur les soupçons de corruption “du Qatar”” (notez que la formulation : “du Qatar” plutôt que “au Qatar” – il s’agit de l’influence qatarie à l’extérieur du pays) ainsi que sur la nécessité pour plus de transparence dans les institutions européennes. Et c’est là que le parlement devra se regarder – il a longtemps été accusé d’être trop opaque dans ses réglementations, de nombreux députés européens ayant un deuxième emploi et des entreprises de lobbying flottant comme de la poussière dans l’air. La question de savoir où se termine le lobbying et où commence la corruption est ancienne – mais c’est peut-être le moment où le parlement commence à la prendre beaucoup plus au sérieux.

L’avocat de Mme Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, a déclaré que son client était “innocent”.

“Elle n’a rien à voir avec le financement du Qatar, rien, explicitement et sans équivoque”, a-t-il déclaré à la chaîne grecque Open TV.

Dans un discours au Parlement européen le 21 novembre au début de la Coupe du monde, Mme Kaili a déclaré : « Le Qatar est un précurseur en matière de droits des travailleurs.

“Ils se sont engagés dans une vision par choix et ils se sont ouverts sur le monde. Pourtant, certains ici appellent à les discriminer. Ils les intimident et ils accusent tous ceux qui leur parlent ou s’engagent (avec eux) de corruption.”