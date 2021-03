«… Pendant son séjour chez Google, Caesar a joué un rôle clé dans le lancement, la construction et la direction d’initiatives telles que ChromeOS, Next Billion Users et Google Pay. Nous sommes ravis de voir ce qu’il construira ensuite et nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau voyage », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Il a également été l’une des personnes clés du lancement et du succès de Google Pay en Inde et a aidé à la relance de l’application de paiement aux États-Unis et à Singapour. La facilité de paiement est désormais utilisée par plus de 150 millions d’utilisateurs dans 30 pays.

