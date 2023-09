La vice-présidente de Google partage le trait n°1 qu’elle recherche lors des entretiens d’embauche

En tant que vice-présidente de Google Asie-Pacifique, Sapna Chadha est très enthousiasmée par « l’histoire de la croissance » de la région.

« En Asie du Sud-Est, au cours des dernières années seulement, nous avons ajouté 100 millions de nouveaux utilisateurs d’Internet. Et vous voyez la rapidité avec laquelle nous nous adaptons et adoptons les changements », a-t-elle déclaré à CNBC Make It dans une interview virtuelle.

Chadha, responsable de la stratégie commerciale et des opérations en Asie du Sud-Est et du Sud, recherche également la même agilité chez les membres de son équipe.