La vice-présidente colombienne dit avoir été la cible d’une bombe en bordure de route

Francia Marquez a partagé un rapport de police sur son compte Twitter qui indique qu’un chien renifleur de drogue a alerté de la bombe, qui était faite de nitrate d’ammonium, d’aluminium en poudre et d’éclats d’obus, et que des agents anti-explosifs l’ont fait exploser dans une explosion contrôlée lundi.

BOGOTA, Colombie – La vice-présidente colombienne a déclaré mardi que son équipe de sécurité avait trouvé plus de sept kilos d’explosifs enterrés à côté d’une route rurale qui mène à son domicile dans la province du Cauca, dans le sud-ouest. Elle a décrit l’incident comme une tentative d’assassinat.

La vice-présidente, qui a déjà fait face à des menaces de mort, l’a décrit comme une nouvelle tentative d’assassinat qui n’arrêtera pas son plaidoyer pour la paix et l’égalité.

Marquez est le premier vice-président noir de Colombie. Elle a été élue en septembre dernier avec le président Gustavo Petro, économiste et ancien combattant de la guérilla, qui tente d’augmenter les impôts des riches, d’augmenter les dépenses publiques et d’entamer des pourparlers de paix avec les derniers groupes rebelles du pays.

Avant d’entrer en politique, Marquez a mené des manifestations contre les sociétés minières et les mineurs illégaux opérant dans le Cauca et a été forcée de quitter son village natal de Suarez, en raison de menaces de mort.

La militante écologiste est devenue célèbre l’année dernière lorsqu’elle a participé aux primaires présidentielles et a aidé le président Petro à obtenir des votes dans les communautés afro-colombiennes du pays, ainsi que parmi les femmes et les jeunes inspirés par l’histoire de sa vie. Marquez dirige actuellement le ministère de l’Égalité, une nouvelle agence qui cherche à garantir aux femmes et aux minorités ethniques un accès égal aux programmes sociaux du gouvernement.