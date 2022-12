La vice-présidente argentine Cristina Fernandez écope de 6 ans de prison et d’une interdiction à vie de la fonction publique pour fraude

Monde · Rupture

La vice-présidente argentine Cristina Fernandez, présentée à l’ouverture du Congrès à Buenos Aires en mars, a été reconnue coupable de corruption dans une affaire liée aux travaux publics dans une affaire judiciaire très chargée qui a secoué le pays. (Juan Ignacio Roncoroni/Getty Images) La vice-présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner a été reconnue coupable et condamnée mardi à six ans de prison et à une interdiction à vie d’exercer une fonction publique pour un stratagème frauduleux qui a détourné 1 milliard de dollars américains par le biais de projets de travaux publics pendant sa présidence. Un panel de trois juges a reconnu le chef péroniste coupable de fraude, mais a rejeté l’accusation de diriger une organisation criminelle, pour laquelle la peine aurait pu être de 12 ans de prison. C’est la première fois qu’un vice-président argentin est reconnu coupable d’un crime alors qu’il était en fonction. La peine n’est pas ferme tant que les appels ne sont pas décidés, un processus qui pourrait prendre des années. Entre-temps, elle reste à l’abri de l’arrestation, tant qu’elle peut continuer à se faire élire. Ses partisans avaient juré de paralyser le pays si elle était condamnée. Ils ont bloqué le centre-ville de Buenos Aires et ont marché sur le bâtiment du tribunal fédéral, battant des tambours et criant alors qu’ils se pressaient contre les barrières de la police. Fernandez a catégoriquement nié toutes les accusations. Leader dominant de l’Argentine au cours de ce siècle, elle a été accusée d’avoir accordé abusivement des contrats de travaux publics à un magnat de la construction étroitement lié à sa famille. Plus à venir