La vice-présidente argentine, Cristina Fernández de Kirchner, fait face à un verdict dans un procès pour corruption

BUENOS AIRES – Cristina Fernández de Kirchner, titan politique en Argentine, a été reconnue coupable mardi et condamnée à six ans de prison et interdite d’exercer une fonction publique pour un stratagème frauduleux qui a confié des contrats de travaux publics à un ami de la famille alors qu’elle était la première dame et présidente.

Le verdict a été un coup dur pour Mme Kirchner, l’actuelle vice-présidente et une figure profondément polarisante qui a contribué à diviser l’Argentine entre ceux qui la favorisent et son mouvement de gauche, appelé Kirchnerismo, et ceux qui disent qu’elle a contribué à ruiner un pays qui a aux prises avec une inflation élevée, la pauvreté et des politiques économiques défaillantes.

La peine de six ans était inférieure aux 12 ans réclamés par les procureurs. Cependant, ni la peine ni l’interdiction ne sont fermes tant que tous ses appels n’ont pas été épuisés. Très probablement, l’affaire sera finalement entendue par la Cour suprême argentine.

Jusque-là, Mme Kirchner peut continuer à occuper ses fonctions et à se présenter à nouveau à la présidence en 2023, bien qu’elle n’ait pas annoncé ses plans.