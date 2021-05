La vicaire d’Emmerdale Harriet Finch sera démasquée alors que l’empoisonneuse de Kim Tate dit la théorie des fans de choc

Les fans d’EMMERDALE sont convaincus que la vicaire Harriet Finch sera démasquée en tant que mystérieuse empoisonneuse de Kim Tate.

Le vicaire – qui est joué par l’actrice Katherine Dow Blyton dans le feuilleton ITV – a fait une crise l’année dernière à cause de sa culpabilité à propos de la mort de Malone et s’est rendu dans des endroits sombres.

ITV

Les fans d’Emmerdale pensent qu’Harriet empoisonne Kim[/caption]

Maintenant, bien que cela semble avoir été sous contrôle, les fans pensent qu’Harriet deviendra un ange vengeur – déterminé à débarrasser le village du mal.

Et ils pensent qu’elle commencera par l’amant de son ex Will Taylor, Kim Tate.

«C’est évident», a déclaré l’un d’eux. «Elle sera la coupable surprise.

«Kim a eu une liaison avec Will, elle a piqué la boisson de Dawn et elle a fait une rechute récemment.

ITV

Kim tend un piège pour démasquer son ravisseur[/caption]

Un deuxième a même prédit qu’Harriet assassinerait Kim.

Ils ont écrit: «L’incroyable Harriet peut enterrer Kim dans la même tombe que PC Plod: cela évitera de prendre plus de place dans les bois – la conservation et tout le reste.»

Cependant, un autre a ajouté: «Je ne vois aucun motif logique pour Harriet d’être l’empoisonneuse.

« Ce qui en termes ED signifie que c’est DEFINITIVEMENT elle !!!!! »









La semaine prochaine sur Emmerdale, Kim organisera un dîner dans l’espoir d’exposer son empoisonneur.

Elle leur tendra un piège pour les inciter à surjouer leur main afin qu’elle puisse découvrir de qui il s’agit une fois pour toutes – et y faire face.

L’épisode sera diffusé lundi soir à 19 h.