La viande rouge n’est peut-être pas si mauvaise pour vous après tout

L’inflammation est un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques, notamment

maladie cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires font référence à un groupe d’affections qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins, telles que les maladies coronariennes, l’insuffisance cardiaque, les arythmies et les accidents vasculaires cérébraux. Elle est causée par divers facteurs, notamment des choix de mode de vie (tels que le tabagisme et une mauvaise alimentation), la génétique et des conditions médicales sous-jacentes (telles que l’hypertension artérielle et le diabète). Les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de décès dans le monde, mais elles peuvent souvent être évitées ou gérées grâce à des changements de mode de vie, des médicaments et des procédures médicales telles que le pontage et l’angioplastie.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”>maladie cardiovasculaire (MCV), et l’impact de l’alimentation sur l’inflammation est un domaine d’intérêt scientifique croissant. En particulier, les recommandations visant à limiter la consommation de viande rouge sont souvent basées, en partie, sur d’anciennes études suggérant que la viande rouge affecte négativement l’inflammation – mais des études plus récentes ne soutiennent pas cette hypothèse.

“Le rôle de l’alimentation, y compris la viande rouge, sur l’inflammation et le risque de maladie n’a pas été étudié de manière adéquate, ce qui peut conduire à des recommandations de santé publique qui ne sont pas fondées sur des preuves solides”, a déclaré le Dr Alexis Wood, professeur agrégé de pédiatrie – nutrition à le centre de recherche sur la nutrition infantile USDA/ARS du Baylor College of Medicine et du Texas Children’s Hospital. “Notre équipe a cherché à examiner de plus près en utilisant les données sur les métabolites présents dans le sang, qui peuvent établir un lien plus direct entre l’alimentation et la santé.”

Méthodologie et résultats

Wood et son équipe ont analysé les données transversales recueillies auprès d’environ 4 000 personnes âgées participant à l’étude multi-ethnique sur l’athérosclérose (MESA) et ont récemment publié leurs résultats dans Le

Journal américain de nutrition clinique

L’American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) est une revue biomédicale mensuelle à comité de lecture dans les domaines de la diététique et de la nutrition clinique. Initialement créé sous le nom de Journal of Clinical Nutrition en 1952, lors de sa publication par Nutrition Press, il est actuellement publié par l’American Society for Nutrition.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”>Journal américain de nutrition clinique. Les données transversales constituent une source utile de données probantes sur la manière dont l’alimentation affecte la santé ; il utilise des données observées auprès de personnes vivant librement, sans tenter d’influencer leur mode de vie habituel. De cette manière, il peut être plus facile d’exploiter les résultats de telles études et de les appliquer à des contextes autres que la recherche.

En plus d’évaluer l’apport alimentaire déclaré par les participants et plusieurs biomarqueurs, les chercheurs ont également mesuré un ensemble de métabolites alimentaires dans le sang. Les métabolites plasmatiques peuvent aider à capter les effets de l’apport alimentaire au fur et à mesure que les aliments sont transformés, digérés et absorbés.

Les chercheurs ont découvert qu’une fois ajusté en fonction de l’indice de masse corporelle (IMC), la consommation de viande rouge non transformée et transformée (bœuf, porc ou agneau) n’était directement associée à aucun marqueur d’inflammation, ce qui suggère que le poids corporel, et non la viande rouge, pourrait être le facteur le plus important. facteur d’inflammation systémique accrue. L’absence de lien entre la consommation de viande rouge et la protéine C-réactive (CRP), le principal marqueur de risque inflammatoire des maladies chroniques, était particulièrement intéressante.

« Notre analyse s’ajoute au nombre croissant de preuves qui indiquent l’importance de mesurer

plasma

Le plasma est l’un des quatre états fondamentaux de la matière, avec le solide, le liquide et le gaz. C’est un gaz ionisé composé d’ions positifs et d’électrons libres. Il a été décrit pour la première fois par le chimiste Irving Langmuir dans les années 1920.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”>Plasma des marqueurs, tels que les métabolites, pour suivre les associations entre le régime alimentaire et le risque de maladie, plutôt que de se fier uniquement à l’apport alimentaire autodéclaré », a déclaré Wood. “Notre analyse ne soutient pas les associations de recherches observationnelles antérieures liant la consommation de viande rouge et l’inflammation.”

La nécessité de recherches plus approfondies

Étant donné que les études observationnelles ne peuvent pas indiquer de cause à effet, des essais contrôlés randomisés (ECR) dans lesquels des individus sont assignés au hasard à consommer un facteur alimentaire d’intérêt ou à ne pas le consommer, sont nécessaires comme élément de preuve supplémentaire pour comprendre adéquatement si la viande rouge ne modifie pas l’inflammation. . Plusieurs ECR ont démontré que le bœuf maigre non transformé peut être apprécié dans le cadre de régimes alimentaires sains pour le cœur.

“Nous avons atteint un stade où davantage d’études sont nécessaires avant de pouvoir formuler des recommandations visant à limiter la consommation de viande rouge afin de réduire l’inflammation si nous voulons baser les recommandations alimentaires sur les preuves les plus récentes”, a déclaré Wood. « La viande rouge est populaire, accessible et savoureuse – et sa place dans notre alimentation a de profondes racines culturelles. Dans ces conditions, les recommandations visant à réduire la consommation devraient être étayées par des preuves scientifiques solides, qui n’existent pas encore.»

Référence : « Analyse métabolomique non ciblée étudiant les liens entre la consommation de viande rouge non transformée et les marqueurs de l’inflammation » par Alexis C. Wood, Goncalo Graca, Meghana Gadgil, Mackenzie K. Senn, Matthew A. Allison, Ioanna Tzoulaki, Philip Greenland, Timothy Ebbels, Paul Elliott, Mark O. Goodarzi, Russell Tracy, Jerome I. Rotter et David Herrington, 1er septembre 2023, Le journal américain de nutrition clinique.

DOI : 10.1016/j.ajcnut.2023.08.018

Parmi les autres contributeurs à ce travail figurent Goncalo Graca, Meghana Gadgil, Mackenzie K. Senn, Matthew A. Allison, Ioanna Tzoulaki, Philip Greenland, Timothy Ebbels, Paul Elliott, Mark O. Goodarzi, Russell Tracy, Jerome I. Rotter et David Herrington.

L’étude a été soutenue par le Beef Checkoff. Wood a été soutenu, en partie, par l’USDA/ARS (accord de coopération 58-3092-5-001). Mark Goodarzi a été soutenu par la chaire Eris M. Field en recherche sur le diabète. Jerome Rotter a été soutenu, en partie, par le

Instituts nationaux de la santé

Les National Institutes of Health (NIH) sont la principale agence du gouvernement des États-Unis responsable de la recherche biomédicale et de santé publique. Fondée en 1887, elle fait partie du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Le NIH mène ses propres recherches scientifiques par le biais de son programme de recherche intra-muros (IRP) et fournit d’importants financements de recherche biomédicale à des installations de recherche non-NIH par le biais de son programme de recherche extra-muros. Avec 27 instituts et centres différents sous son égide, le NIH couvre un large spectre de recherche liée à la santé, y compris des maladies spécifiques, la santé de la population, la recherche clinique et les processus biologiques fondamentaux. Sa mission est de rechercher des connaissances fondamentales sur la nature et le comportement des systèmes vivants et l’application de ces connaissances pour améliorer la santé, prolonger la vie et réduire les maladies et les incapacités.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”> Instituts nationaux de la santé subventions de l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (DK063491), du Centre national pour l’avancement des sciences translationnelles (UL1TR001881), du Consortium CHARGE et du National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI ; R01HL105756).