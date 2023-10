La consommation de viande rouge diminue lentement – ​​et cela pourrait être une bonne chose, selon certains experts.

La production totale de viande rouge et de volaille était devrait diminuer à 106,9 milliards de livres – sa première baisse depuis 2014, selon les données présentées dans le rapport 2023 US Livestock and Poultry Outlook du Département américain de l’Agriculture (USDA). Agricultural Economic Insights a rapporté que l’Américain moyen a consommé plus de 59 livres de bœuf en 2022 – une baisse considérable par rapport aux années 1970, lorsque les gens mangeaient environ 86 livres de viande chaque année.

Cependant, l’Américain typique consommé environ 40% de plus des quantités recommandées de viande (ainsi que d’œufs et de noix) en 2018, selon les statistiques actuelles fournies par le Food Availability and Consumption de l’USDA.

Et maintenant, avec de nouvelles recherches indiquant davantage de risques potentiels pour la santé liés à la consommation de viande, est-il nécessaire de limiter – voire d’éliminer – la quantité de bœuf dans votre assiette ? Les experts interviennent.

Ce qui se passe?

Au fil des années, de nombreuses études ont établi un lien entre le bœuf et plusieurs maladies chroniques. Plus récemment, une étude publiée dans Le Journal américain de nutrition clinique suggère que consommer deux portions de viande rouge par semaine peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2 – et que plus de deux portions hebdomadaires sont associées à un risque encore plus élevé.

Les auteurs de la Harvard TH Chan School of Public Health ont également rapporté que le remplacement de la viande par des protéines végétales, telles que les haricots et les noix, était associé à un risque réduit de diabète de type 2.

D’autres recherches suggèrent que la viande rouge a un impact sur la santé cardiaque. En 2022, des enquêteurs de l’American Heart Association ont découvert des produits chimiques produits dans l’intestin après avoir consommé de la viande rouge. risque élevé de maladie cardiaque. Une méta-analyse de 2021 a révélé que la viande rouge et la viande transformée étaient associées à risques plus élevés de divers types de cancer, y compris le sein, le côlon et les poumons. En outre, les résultats d’une étude à grande échelle impliquant plus de 1,4 million de personnes et menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford indiquent qu’une consommation plus élevée de bœuf (50 grammes ou plus par jour) augmenté le risque de maladie coronarienne de 9 %, tandis que consommer davantage de viande transformée double le risque.

Et puis il y a la possibilité d’avoir mal à l’estomac (littéralement) puisque le bœuf haché a été associé à d’importantes épidémies de maladies d’origine alimentaire – et elles ne font que devenir de plus en plus courantes. En fait, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes stipule que Salmonelle Depuis 2016, les épidémies liées au bœuf haché ont été responsables d’autant de maladies et de plus d’hospitalisations que toutes les épidémies liées au bœuf haché. Salmonelle épidémies survenues au cours des 36 années précédentes.

Dois-je m’inquiéter ?

Quant aux dernières recherches sur la consommation de viande rouge et le diabète de type 2, ce n’est pas une nouveauté pour les experts. “Je ne trouve pas ces résultats trop surprenants, car il a été démontré que les régimes riches en graisses saturées augmentent le risque de résistance à l’insuline, ce qui peut augmenter l’apparition de diabète de type 2.” Erin Palinski Wadediététiste nutritionniste, éducatrice certifiée en diabète et auteur de Régime diabétique de 2 joursraconte Yahoo Life.

Pourtant, elle souligne rapidement que la viande n’est peut-être pas la coupable – ou du moins pas la seule coupable. « Ces résultats constituent une association et non une causalité, ce qui signifie que de nombreux autres facteurs peuvent également avoir un impact sur le risque de diabète », note Palinski-Wade. “Par exemple, une consommation accrue de viande rouge peut signifier une consommation accrue d’aliments ultra-transformés et de viandes animales riches en graisses, ainsi qu’une consommation réduite de fibres alimentaires, ce qui peut augmenter le risque de diabète de type 2.”

Lisa Jeunediététiste nutritionniste, professeur adjoint de nutrition à l’Université de New York et auteur de Enfin plein, enfin minceest d’accord et explique à Yahoo Life qu’il peut être difficile d’isoler un aliment particulier et ses effets sur le corps lors de recherches nutritionnelles.

«J’ai tendance à penser que c’est davantage une question de régime alimentaire», explique-t-elle. « Peut-être que les gens qui mangent plus de viande rouge mangent aussi plus de petits pains blancs, plus de ketchup, plus de frites – et ces aliments ne sont pas divulgués dans les questionnaires, ce qui peut poser problème. Mais cela montre que les risques pour la santé liés à la viande rouge ne concernent pas seulement les maladies cardiaques, mais également le diabète, et que ces conditions ont tendance à se combiner.

Que puis-je faire à ce sujet?

Si vous êtes préoccupé par votre glycémie et votre santé cardiovasculaire et que vous cherchez à réduire votre consommation de viande rouge, Young suggère de commencer par limiter le nombre de repas à base de bœuf par semaine, puis d’ajuster les portions dans votre assiette. «Par exemple, faites de la viande un quart de votre plat, tout en faisant en sorte que l’essentiel de votre assiette soit composé de produits et de féculents sains», dit-elle.

Young ajoute : « Commencez à vous concentrer sur les autres aliments que vous pouvez ajouter à votre assiette au lieu de vous concentrer uniquement sur les aliments que vous allez retirer. »

Palinski-Wade est d’accord. “Efforcez-vous d’ajouter plus de fibres à votre alimentation en incorporant davantage de protéines végétales, comme les haricots, les noix et les graines”, déclare-t-elle. “Envisagez également d’augmenter votre consommation de fruits et légumes en ajoutant ½ tasse à 1 tasse de plus que ce que vous consommez habituellement jusqu’à ce que vous puissiez construire jusqu’à cinq à sept portions par jour.”

De plus, Palinski-Wade conseille de choisir des coupes de viande rouge plus maigres plutôt que des coupes plus grasses. « Par exemple, dit-elle, choisissez le surlonge plutôt que la côte de bœuf. Lorsque cela est possible, optez pour du bœuf nourri à l’herbe plutôt que nourri aux céréales, qui présente un profil d’acides gras plus favorable.

Afin de vous protéger, ainsi que toute personne consommant vos repas faits maison, des maladies d’origine alimentaire, le Département américain de la Santé et des Services sociaux encourage à investir dans un thermomètre alimentaire. Le bœuf (ainsi que le bison, le veau, la chèvre et l’agneau) sous forme de steaks, rôtis et côtelettes doit être cuit jusqu’à ce que la température interne atteigne 145℉ (suivi d’un temps de repos de trois minutes avant de couper et de consommer), tandis que le bœuf haché et la saucisse devrait atteindre 160 ℉. De plus, éloigner les aliments cuits ou prêts à manger de la viande crue, notamment en utilisant des assiettes et des ustensiles séparés, réduira davantage le risque de contamination, selon le Administration américaine des aliments et des médicaments.

Le principal à retenir

Après tout, dire adieu aux hamburgers et aux steaks n’est peut-être pas nécessaire. «Je pense que le plus important à retenir est que cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus jamais manger de viande», déclare Young. « Les gens ont cette attitude en noir et blanc, une mentalité du tout ou rien. Si quelqu’un consomme 3 à 4 onces de viande rouge une fois par semaine, je ne pense pas que ce soit un problème. Il s’agit davantage de pratiques alimentaires.

Palinski-Wade dit qu’il est préférable de considérer la viande rouge, ainsi que toutes les protéines animales plus grasses, comme un choix protéique moins fréquent. « Consommer de la viande rouge une fois par semaine tout en incorporant des protéines plus maigres – comme du poisson, de la volaille à viande blanche et une variété d’options à base de plantes – peut vous aider à incorporer tous les aliments que vous aimez sans trop de risques pour votre santé globale. »