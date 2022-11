La viande populaire du Bengale “Haringhata” atteindra le Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Il est indispensable de manger de la viande lorsque vous êtes au Qatar, et ce serait formidable si vous en mangiez pendant la Coupe du monde. Mais, cette fois, vous pourrez savourer la viande du Bengale assise au Qatar. Comment? La viande de haringhata va être exportée vers des pays étrangers. Lors de la Coupe du monde du Qatar, la viande de Haringhata a obtenu l’autorisation d’exportation.

Haringhata est l’un des centres de la West Bengal Animal Resources Development Corporation. Le mouton atteindra le sol étranger depuis l’État, après avoir obtenu l’approbation de l’Autorité de développement des exportations des producteurs agricoles.

Le ministre du Département du développement des ressources animales (ARD), Swapan Debnath, s’est réjoui avec joie que le Qatar accueille cette fois la Coupe du monde de football et que, pour la toute première fois, le gouvernement du Bengale a pris l’initiative d’exporter du mouton vers des pays étrangers. Le ministre apposait un sceau officiel sur un paquet de viande de mouton dans le cadre du lancement du processus d’exportation et il était ensuite placé dans un véhicule climatisé.

Environ 1 tonne métrique de viande est exportée lors de la première expédition jeudi. Jeudi, le ministre Swapan Debnath a lancé le voyage sous les meilleurs auspices. Il a ajouté que si la Farms Producer Company est ouverte dans chaque bloc, l’emploi augmentera à l’avenir. De même, si la viande est exportée de l’État vers un sol étranger, la prospérité de l’État augmentera également à l’avenir.

Selon des sources, la société prévoit également d’exporter vers les Émirats arabes unis, le Koweït, les Maldives, Oman, l’Arabie saoudite, Bahreïn, Singapour et Hong Kong, ainsi que le Qatar, car la demande de viande de chèvre et d’agneau y est élevée par rapport à l’offre. L’excitation de la Coupe du monde est renforcée car cette fois, l’alliance a vraiment été faite entre le Qatar et le Bengale à travers le célèbre « Pathar Mangsho ».

