Si vous avez reçu un kit repas HelloFresh avec du bœuf haché entre le 2 et le 21 juillet, jetez cette viande. Le boeuf haché, qui vient dans un emballage sous vide de 10 oz, a été consommé par six personnes qui ont fini hospitalisées.

Des experts travaillent actuellement pour déterminer si un autre bœuf haché est contaminé, ont déclaré mercredi les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les emballages contaminés sont étiquetés « boeuf haché 85 % maigre/15 % gras » et portent « EST.46841 » à l’intérieur de la marque d’inspection USDA et « EST#46841 L1 22 155 » ou « EST#46841 L5 22 155 » sur le côté de l’emballage.

Le CDC a ajouté que vous devriez jeter tout bœuf haché congelé et laver les surfaces et les récipients qu’il a touchés. Les symptômes d’empoisonnement à E. Coli comprennent de graves crampes d’estomac, de la diarrhée et des vomissements. Ils commencent généralement dans les trois à quatre jours suivant la consommation des bactéries.

Sept cas de maladie ont été enregistrés jusqu’à présent, bien que le CDC ait noté qu'”il faut généralement 3 à 4 semaines pour déterminer si une personne malade fait partie d’une épidémie”.

HelloFresh n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

