La viande d’ours insuffisamment cuite est responsable de l’infection de la famille par un parasite rare, l’ascaris : CDC

Au moins six membres de la famille, dont un enfant de 12 ans, réunis pour un repas de viande d’ours noir lors d’une réunion de famille dans le Dakota du Sud, ont été infectés par un parasite rare, l’ascaris, connu sous le nom de trichinelloseont déclaré jeudi les Centers of Disease Control and Prevention des États-Unis dans un communiqué.

Huit membres de la famille ont mangé ensemble un repas dans le Dakota du Sud en 2022 qui comprenait la viande dont l’un d’entre eux avait été récolté en Saskatchewan, au Canada, et congelée pendant 45 jours après qu’un pourvoyeur de chasse l’ait recommandé comme moyen de se débarrasser des parasites.

« Les personnes qui consomment de la viande de gibier sauvage doivent être conscientes qu’une cuisson adéquate est le seul moyen fiable de tuer Trichinelle parasites, et que la viande infectée peut contaminer d’autres aliments », a déclaré le CDC dans le communiqué.

La viande était ensuite grillée et servie avec des légumes sous forme de brochettes. Deux des membres de la famille infectés n’avaient mangé que des légumes.

Parce que la viande était plus foncée, elle a été servie saignante par inadvertance, ce que certains membres de la famille ont mentionné, puis recuite.

En juillet 2022, six jours après le repas, l’un des membres de la famille, un homme de 29 ans revenu au Minnesota, a commencé à ressentir des symptômes, notamment de la fièvre, des douleurs musculaires sévères, un œdème périorbitaire (gonflement autour des yeux) et éosinophilie.

Après que l’homme de 29 ans ait été hospitalisé pour la deuxième fois en 17 jours, les prestataires de soins de santé ont découvert qu’il avait mangé de la viande d’ours, on lui a diagnostiqué le parasite et le ministère de la Santé du Minnesota a été informé.

L’homme s’est vu prescrire de l’albendazole empirique comme traitement.

« L’albendazole est utilisé pour traiter les infections causées par des vers », selon la clinique Mayo. « Cela empêche le ver d’absorber le sucre (glucose), de sorte qu’il perd de l’énergie et meurt. »

Huit membres de la famille, qui vivent au Minnesota, au Dakota du Sud et en Arizona, ont été interrogés par des responsables de la santé publique et six d’entre eux se sont révélés porteurs du parasite.

Une neuvième personne, mineure et dont l’exposition à la viande n’a pas pu être confirmée, semble être en bonne santé, a indiqué le CDC.

Deux autres membres de la famille infectés ont été hospitalisés et se sont vu prescrire de l’albendazole, et les six membres de la famille se sont rétablis.

Une fois la viande infectée ingérée et « après exposition à l’acide gastrique et à la pepsine, les larves sont libérées des kystes et envahissent la muqueuse de l’intestin grêle où elles se transforment en vers adultes », a déclaré le CDC à propos du parasite. « Les femelles mesurent 2,2 mm de long ; les mâles 1,2 mm. La durée de vie dans l’intestin grêle est d’environ quatre semaines. Après une semaine, les femelles libèrent des larves qui migrent vers les muscles striés où elles s’enkystent. »

Les larves peuvent se déplacer à travers le corps jusqu’aux tissus musculaires et même au cerveau, a rapporté CBS.

Le CDC a conseillé : « La cuisson de la viande à une température interne de ≥165°F (≥74°C) est nécessaire pour tuer les parasites Trichinella spp.. La viande infectée par Trichinella peut contaminer d’autres aliments, et la viande crue doit être conservée et préparée. séparer des autres aliments pour éviter la contamination croisée.