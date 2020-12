La viande de poulet produite directement à partir de cellules de poulet a reçu l’approbation pour la vente à Singapour le mois dernier. L’entreprise qui a produit la viande à partir de cellules de poulet s’appelle Eat Just. Il appartient à Li Ka-shing de Hong Kong et est basé à San Francisco aux États-Unis.

Le 19 décembre, Eat Just lancera sa viande de poulet unique produite directement à partir de cellules de poulet, a rapporté Message du matin de la Chine du Sud.

Le rapport indique que la viande à base de cellules animales sera servie pour la première fois dans un club de Singapour appelé 1880, réservé aux membres privés. Il sera servi pour le dîner le 19 décembre.

Les clients qui recevront le premier repas ont entre 13 et 18 ans et ils paieront leur nourriture, tout comme le restaurant 1880 paiera à la société Eat Just pour les premiers échantillons.

Habituellement, lorsqu’un produit alimentaire est lancé pour la première fois, il est servi gratuitement aux premiers clients ou à un tarif réduit pour les attirer. Cependant, ce n’est pas le cas avec cette viande non conventionnelle.

Parlant de cette étape inhabituelle, Josh Tetrick, co-fondateur et directeur général de Eat Just, a déclaré qu’il s’agissait de la première vente commerciale de la viande. Il a ajouté que cela repose sur la définition que les restaurants paieront pour la viande et que les étudiants paieront pour la nourriture qu’ils mangent et ne recevront pas d’échantillons gratuits.

Josh a également déclaré que les personnes qui mangeraient cette viande à base de cellules pour la première fois ont été choisies en raison de leur promesse de rendre le monde meilleur. Selon lui, le restaurant a été choisi car il partage les mêmes valeurs que celui de son entreprise.

Le co-fondateur estime que l’approbation de ce type de viande créera un «système alimentaire plus propre, plus sain et plus durable dans la société».

Selon Josh, l’entreprise disposera de 100 000 litres de bioréacteurs d’ici cinq ans pour la production de viande. Actuellement, l’entreprise produit des kilos de poulet avec 1 000 litres de bioréacteurs.

En utilisant des techniques et des procédés de synthèse, la viande de cellules animales est basée, qui partage la même valeur nutritionnelle et la même texture que la cellule animale.

Mais vendre de la viande à base de cellules de poulet n’est pas la fin pour l’entreprise qui a démarré en 2011, car elle espère obtenir l’approbation à Singapour pour ses produits à base de bœuf d’ici l’année prochaine. Auparavant, Eat Just avait lancé un produit à base d’œufs à base de haricots mungo. Il a été vendu sous le nom de marque Just Egg.