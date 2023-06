La viande cultivée en laboratoire obtient l’approbation pour ses premières ventes aux États-Unis

Points clés Deux entreprises ont reçu le dernier feu vert pour vendre de la viande cultivée en laboratoire aux États-Unis.

Les États-Unis rejoignent Singapour dans la liste des pays qui autorisent la viande cultivée.

La production animale génère 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Deux sociétés, Upside Foods et Good Meat, ont déclaré avoir reçu l’approbation finale du Département américain de l’agriculture pour vendre de la viande cultivée en laboratoire, ouvrant la voie aux toutes premières ventes du produit dans le pays.

Avec ces approbations, les États-Unis deviendront le deuxième pays après Singapour à autoriser la vente de viande dite cultivée, qui est issue d’un échantillon de cellules de bétail nourries et élevées dans des cuves en acier.

Les entreprises sont les premières à terminer le processus d’approbation américain en plusieurs étapes pour la viande cultivée. La Food and Drug Administration des États-Unis a déjà déterminé que la viande peut être consommée sans danger.

« C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Uma Valeti, PDG d’Upside, dans une interview. « Cela marque une nouvelle ère. »

Les entreprises, qui fabriquent toutes deux du poulet cultivé, prévoient d’abord de servir leur produit dans des restaurants haut de gamme avant d’augmenter la production pour atteindre un coût inférieur pour les épiceries.

Le poulet à l’envers sera d’abord servi au Bar Crenn, un restaurant de San Francisco appartenant au chef Dominique Crenn, a indiqué la société. Good Meat vendra son premier lot de poulet au groupe José Andrés, propriété de l’humanitaire et chef, a déclaré Good Meat.

Les entreprises ont déclaré qu’elles étaient toujours en train de déterminer un calendrier exact pour le moment où les produits arriveront sur les assiettes.

Upside a déclaré qu’il annoncerait bientôt l’emplacement d’une nouvelle usine de production américaine qui est 10 à 20 fois plus grande que son usine existante d’Emeryville, en Californie.

Les entreprises de viande cultivée espèrent que leurs produits offriront une alternative attrayante aux consommateurs de viande à la recherche d’une option plus respectueuse de l’environnement et humaine pour leurs coupes, et qui pourraient être insatisfaits des produits végétariens déjà sur le marché.

La production animale génère 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’USDA a délivré plus tôt ce mois-ci l’approbation de l’étiquette aux deux sociétés. La FDA a délivré ses approbations à Upside en novembre 2022 et à Good Meat en mars 2023.

Respectueux de la nature? Peut-être pas

La viande cultivée en laboratoire implique d’abord de récolter des cellules d’un animal vivant ou d’un œuf fécondé, pour établir une banque de cellules qui peut être conservée pendant des décennies dans un congélateur. Ils sont ensuite cultivés dans des réservoirs en acier où ils sont nourris avec des nutriments similaires à ce que les animaux mangeraient.

Après plusieurs semaines, le produit obtenu est «récolté» du réservoir et modelé en formes, telles que des filets de poulet ou du satay.

Alors que la viande cultivée en laboratoire a été présentée comme une alternative respectueuse de l’environnement, des chercheurs de l’Université de Californie, Davis, ont repoussé cette hypothèse dans une étude publiée le mois dernier, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs.

Un scientifique travaille dans un laboratoire d’agriculture cellulaire à Eat Just à Alameda, en Californie. Source: PA / Jeff Chiu Ils ont découvert que l’impact environnemental de la viande cultivée est susceptible d’être « des ordres de grandeur » plus élevé – au moins dans le cas du bœuf, en fonction des méthodes de production.

Cela est dû à l’énergie requise et aux gaz à effet de serre émis à toutes les étapes de la production.

L’un des facteurs les plus importants est l’utilisation de «milieux de croissance purifiés» ou des ingrédients utilisés pour aider les cellules animales à se multiplier, selon des méthodes similaires à celles utilisées par les entreprises de biotechnologie pour fabriquer des produits pharmaceutiques.

« Si les entreprises doivent purifier les milieux de croissance à des niveaux pharmaceutiques, cela utilise plus de ressources, ce qui augmente alors le potentiel de réchauffement climatique », a déclaré l’auteur principal Derrick Risner.

Une enquête largement diffusée en 2022 auprès de 2 000 adultes américains par l’association à but non lucratif Farm Forward a révélé que les deux tiers ont déclaré qu’ils mangeraient des produits à base de viande cultivée.