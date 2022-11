La viande cultivée en laboratoire obtient l’approbation de la FDA pour la première fois

Viande cultivée en laboratoire a reçu pour la première fois le label de sécurité de la Food and Drug Administration des États-Unis. La décision considère que le poulet cultivé en laboratoire cultivé par Aliments à l’envers sûr à manger, bien qu’il ne soit pas encore approuvé pour la vente. La FDA mercredi annoncé qu’il a “évalué les informations soumises à l’agence et n’a pas d’autres questions pour le moment sur la conclusion de l’entreprise en matière de sécurité”.

Upside Foods utilise la technologie de culture de cellules animales pour prélever des cellules vivantes de poulets et les cultive dans un environnement contrôlé pour fabriquer des aliments à base de cellules animales cultivées au lieu d’utiliser les pratiques traditionnelles des abattoirs. Malgré un contingent d’entreprises, dont Viande de Mosa, Viandes de Memphis, Fermes Aleph et Viandequi travaillent sur la technologie alimentaire naissante, la viande cultivée en laboratoire sous quelque forme que ce soit n’est pas encore disponible à la vente ou à la consommation aux États-Unis.

“Aujourd’hui, nous nous rapprochons de vos tables à manger alors qu’Upside Foods devient la première entreprise au monde à recevoir le feu vert de l’USFDA – cela signifie que la FDA a évalué notre processus de production et accepte notre conclusion selon laquelle notre poulet cultivé est sûr à manger, “, a déclaré la société mercredi.

Bien que l’annonce signifie qu’il est probablement un pas de plus vers l’atterrissage dans une épicerie près de chez vous, il reste encore des approbations clés nécessaires avant cela, notamment du département américain de l’Agriculture.

“En plus de répondre aux exigences de la FDA, y compris l’enregistrement des installations pour la partie culture cellulaire du processus, l’entreprise aura besoin d’une subvention d’inspection du Service de sécurité et d’inspection des aliments du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA-FSIS) pour l’établissement de fabrication. “, a déclaré la FDA.

Cette décision est un signe positif pour le nombre croissant de producteurs de viande cultivée en laboratoire aux États-Unis. La FDA a déclaré qu’elle était prête à travailler avec d’autres entreprises développant des aliments et des processus de production de cellules animales cultivées. Les défenseurs et les producteurs de viande cultivée en laboratoire affirment que cela signifiera éventuellement une viande plus propre, sans drogue et sans cruauté. La viande cultivée en laboratoire a déjà été approuvée pour la vente et la consommation dans d’autres pays, y compris Singapour.

