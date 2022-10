La viande cultivée en laboratoire arrivera-t-elle dans nos assiettes ?

C’est quelque chose qui m’est venu à l’esprit ces dernières semaines, pour plusieurs raisons. Lors du récent événement ClimateTech de MIT Tech Review, mon collègue James Temple a interviewé Pat Brown, PDG d’Impossible Foods. L’entreprise fabrique des substituts de viande à base de plantes conçus pour ressembler étroitement à la vraie chose, notamment son burger «saignant». Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la viande «à base de cellules», Brown a répondu: «Je ne les vois certainement pas comme un concurrent.»

j’ai aussi lu une série d’articles publiés dans la revue scientifique Nourriture naturelle il y a quelques semaines, qui a exploré plus en détail les arguments pour et contre la viande de culture, comme on l’appelle.

L’autre raison pour laquelle j’ai pensé aux alternatives à la viande est que les vacances d’hiver approchent, et en tant que personne qui ne mange pas de viande, c’est mon travail de proposer une alternative que tout le monde, y compris mes enfants difficiles et mon père qui aime la viande , apprécier. Parlez des aliments impossibles.

Mais revenons à la viande cultivée. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles, sur le papier, la viande cultivée dans des bioréacteurs est une idée brillante. Pour commencer, nous pourrions réduire l’élevage intensif, qui peut être brutal et inhumain. L’élevage d’animaux dans des conditions exiguës peut créer les conditions idéales pour que les maladies se propagent, voire se transmettent aux humains.

Et l’utilisation d’antibiotiques pour éviter de telles épidémies est aussi incroyablement problématique. On estime qu’environ 70 % des antibiotiques que nous utilisons pour traiter les infections chez l’homme sont également utilisés chez les animaux de ferme. Et tous les micro-organismes qui deviennent résistants aux antibiotiques à la suite de cette utilisation peuvent se retrouver dans les cultures, le sol, les rivières et les personnes, provoquant potentiellement des maladies incurables et éventuellement mortelles. Au moins 1,2 million de personnes sont mortes d’infections résistantes aux antibiotiques en 2019par exemple.

Le processus de production de viande est également terrible pour l’environnement. L’agriculture animale est responsable d’une part importante de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous utilisons plus d’un tiers des terres habitables de notre planète pour élever des animaux, des terres qui étaient peut-être des forêts ou des terres boisées consommatrices de carbone. La destruction des forêts pour l’agriculture peut laisser de nombreuses espèces, dont beaucoup sont en voie de disparition, sans abri. Cela peut décimer la biodiversité.