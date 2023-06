La viande cultivée en laboratoire a été approuvée pour la vente. Voici où le trouver.

Aujourd’hui, le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) a autorisé deux startups californiennes – Upside Foods et Good Meat – à vendre leur poulet cultivé en laboratoire ou « cultivé en cellules », une première historique aux États-Unis. Le feu vert de l’USDA représente la dernière étape d’un processus réglementaire pluriannuel visant à apporter de la viande sans abattage à la table du dîner. La FDA, qui est également impliquée dans la réglementation de l’industrie naissante, a également récemment donné son approbation aux deux sociétés.

« C’est le moment où la science-fiction devient réalité », a déclaré Amy Chen, directrice de l’exploitation d’Upside, à Vox. « C’est un moment décisif pour nous de simplement repenser l’avenir de l’alimentation. »

« Cette annonce que nous sommes désormais en mesure de produire et de vendre de la viande cultivée aux États-Unis est un moment majeur pour notre entreprise, l’industrie et le système alimentaire », a déclaré Josh Tetrick, PDG d’Eat Just, la société qui exploite Good Viande, dans un communiqué de presse. « Nous apprécions la rigueur et la réflexion que la FDA et l’USDA ont appliquées au cours de ce processus réglementaire historique à deux agences. »

La viande cultivée à partir de cellules est produite en alimentant les cellules animales avec un mélange de nutriments – sucres, acides aminés, sels, vitamines et minéraux – dans de grands réservoirs en acier inoxydable pour les développer en tissu adipeux et musculaire. Si cela semble peu appétissant (ce qui est le cas pour de nombreux consommateurs, selon la façon dont on leur demande), jetez un coup d’œil à la dernière enquête de Vox sur la façon dont les poulets sont élevés.

Plus tôt ce mois-ci, l’USDA a donné à Upside et Eat Just l’autorisation d’étiqueter leurs produits « cultivés à partir de cellules », mettant ainsi fin à un débat de longue date sur ce qu’il faut appeler de la viande issue de cellules animales plutôt que d’animaux abattus. Le produit final est biologiquement indiscernable de la viande d’un animal et est totalement différent des hamburgers et des saucisses à base de plantes qui ont gagné en popularité ces dernières années, comme ceux de Beyond Meat et Impossible Foods, qui n’utilisent que des ingrédients végétaux.

Mais si la viande cultivée à partir de cellules a passé une barre réglementaire majeure, elle est encore loin d’être prête pour la consommation de masse. Le poulet cultivé à partir de cellules est beaucoup trop cher pour concurrencer la poitrine de poulet désossée conventionnelle, qui ne coûte que 4 $ la livre.

Upside et Good Meat commenceront petit: Upside estime que dans quelques semaines, il commencera à vendre son filet de poulet au Bar Crenn, un restaurant haut de gamme à San Francisco dirigé par le chef trois étoiles Michelin Dominique Crenn, où les repas coûtent 300 $ un pop. Good Meat sera lancé dans un restaurant du chef José Andrés à Washington, DC. Comme les producteurs de viande conventionnels, les deux entreprises auront des inspecteurs de l’USDA pour superviser leur transformation avant de pouvoir commencer à vendre aux consommateurs.

Upside, qui a été fondée en 2015 et est évaluée à 1 milliard de dollars, a des plans ambitieux pour s’associer à plus de restaurants et créer plus de produits à base de viande, des hot-dogs aux hamburgers en passant par les boulettes, au cours des prochaines années, a déclaré Chen. Eat Just, qui fabrique également des œufs à base de plantes, a lancé Good Meat, sa division cultivée à partir de cellules, en 2017.

De 2016 à 2022, plus de 150 entreprises ont vu le jour pour développer de la viande cultivée à partir de cellules – recevant près de 3 milliards de dollars d’investissement – dans l’espoir de déplacer l’industrie de la viande conventionnelle en raison de préoccupations concernant la contribution de la viande au changement climatique, à la pollution de l’eau et de l’air et à la cruauté. aux animaux dans les élevages industriels. Avec l’approbation de l’USDA, Good Meat et Upside sont maintenant confrontés au véritable défi : la mise à l’échelle.

Faire de la viande à partir de cellules animales est possible. Mais peut-il être économique ?

En 1931, Winston Churchill – qui avait un concert parallèle en tant que futuriste lorsqu’il ne sauvait pas la Grande-Bretagne – a prédit que l’humanité cultiverait un jour de la viande dans une usine plutôt que d’élever et d’abattre des animaux. Mais ce n’est que près de 70 ans plus tard que quelqu’un a démontré que c’était possible. En 2000, des scientifiques du Touro College de New York ont ​​​​développé un filet de poisson à base de cellules de poisson rouge – vraiment – et peu de temps après, des scientifiques de la NASA ont expérimenté la culture de viande à partir de cellules de dinde.

Mais la course à la fabrication de viande cultivée à partir de cellules n’a vraiment décollé qu’en 2013, lorsque le scientifique néerlandais Mark Post – un pionnier dans le domaine – a lancé un hamburger dont la production a coûté 325 000 dollars. Upside a été lancé deux ans plus tard, et des dizaines de startups ont rapidement suivi.

Bien qu’elle figurera bientôt sur les menus de deux restaurants américains, la viande cultivée à partir de cellules ne remplacera peut-être pas la viande produite de manière conventionnelle dans un proche avenir, voire jamais. Les sceptiques disent qu’il y a tout simplement trop de défis techniques et économiques pour le mettre à l’échelle, de la prévention de la contamination bactérienne à l’approvisionnement en ingrédients bon marché pour nourrir les cellules, en passant par l’accélération de la croissance des cellules et la construction de suffisamment de bioréacteurs – les grands réservoirs en acier inoxydable dans lesquels il est cultivé — pour le produire en grande quantité à bas prix.

Depuis fin 2020, Eat Just vend à perte de petites quantités de poulet cultivé sur cellules à Singapour, le seul autre pays à avoir accordé une approbation réglementaire pour le produit. « Nous pouvons faire [cell-cultivated meat] à petite échelle avec succès », a déclaré Tetrick de Eat Just au Wall Street Journal en avril. « Ce qui est incertain, c’est si nous et d’autres entreprises serons en mesure de produire cela à la plus grande échelle, au coût le plus bas au cours de la prochaine décennie. »

Upside a également eu du mal à développer son produit, a rapporté le Wall Street Journal. Le poulet Upside vendu à Bar Crenn sera cultivé dans de petites bouteilles en plastique de deux litres plutôt que dans ses grands bioréacteurs. Le poulet à l’envers sera également fabriqué à partir de certains composants d’origine animale, a déclaré Chen, que la société espère éliminer progressivement.

Malgré les défis, les startups de viande cultivée à partir de cellules avancent et ont ouvert la voie à de nouvelles usines de production de Singapour à la Caroline du Nord. Fin 2021, Upside a déclaré qu’il pourrait produire 50 000 livres de viande cultivée à partir de cellules par an dans son usine de production d’Emeryville, en Californie, juste à l’extérieur de San Francisco, avec des plans pour l’augmenter à 400 000 livres à l’avenir (la production mondiale annuelle de viande est de 350 millions Tonnes métriques).

Lorsqu’on lui a demandé si le poulet d’Upside vendu au Bar Crenn serait vendu à perte, Chen a déclaré: «L’objectif de nos échelles de production actuelles n’est pas une production, une efficacité ou un coût optimaux. … Il s’agit vraiment d’être à la fois une installation de production, mais aussi un moteur d’apprentissage pour nous d’essayer les technologies de nouvelle génération, pour que nous continuions à itérer.

Chen a déclaré qu’Upside annoncera bientôt l’emplacement et de plus amples détails sur une usine commerciale qui permettra à terme à l’entreprise de produire chaque année des millions de livres de poulet et de bœuf cultivés à partir de cellules. « A ce niveau, l’économie est attrayante », a-t-elle déclaré. « Et vous pouvez commencer à voir la durabilité et la viabilité, d’un point de vue financier, de l’industrie se jouer. Je dirais que nous sommes à quelques années d’être en mesure de montrer ces économies unitaires qui fonctionnent.

Les promoteurs de la viande cultivée à partir de cellules, comme le groupe de défense Good Food Institute, affirment que même si le chemin vers la compétitivité des coûts sera long et ardu, l’industrie a déjà fait d’immenses progrès en moins d’une décennie, et d’autres technologies qui étaient autrefois extrêmement chères ont baisse drastique de prix, comme les panneaux solaires. Même la viande d’animaux, qui était autrefois un mets délicat, est maintenant consommée en quantités qui choqueraient nos ancêtres.

Le développement de la viande cultivée à partir de cellules pourrait être accéléré grâce aux investissements du gouvernement dans la R&D, affirment également les partisans, tout comme avec les panneaux solaires, les véhicules électriques et d’autres technologies émergentes bénéfiques pour l’environnement. Des pays comme les Pays-Bas, le Danemark, le Qatar, Singapour, Israël et les États-Unis ont engagé des fonds, mais les experts disent qu’il en faut beaucoup plus pour aider la viande cultivée à se développer rapidement. Début 2022, le ministère chinois de l’agriculture a annoncé qu’il accorderait la priorité au développement de la viande cultivée à partir de cellules.

« Alors que nous naviguons dans un avenir caractérisé par une demande mondiale croissante de viande, il est crucial que les gouvernements du monde entier accordent la priorité à la viande cultivée en tant que solution qui satisfait les préférences des consommateurs, soutient les objectifs climatiques et assure la sécurité alimentaire pour les générations à venir », a déclaré Bruce Friedrich, président de le Good Food Institute, dans un communiqué de presse.

Pour contourner certains des défis de mise à l’échelle, certaines entreprises ont adopté une approche «hybride» en fabriquant des hamburgers et du bacon qui combinent principalement des ingrédients à base de plantes avec une petite quantité de cellules animales pour améliorer la saveur et la texture. Mais même cette approche pourrait s’avérer difficile, étant donné le refroidissement de l’intérêt des consommateurs pour les viandes à base de plantes comme les hamburgers Impossible et Beyond.

D’autres startups, comme Blue Nalu et Wildtype, basées en Californie, se concentrent sur la création de coupes de viande haut de gamme afin de concurrencer plus facilement la viande conventionnelle sur le coût, comme le thon rouge et le saumon.

Si l’histoire est un guide, les prédictions sur la disponibilité et le coût de la viande cultivée à partir de cellules sont largement inutiles. Mais des efforts continus pour le construire et le faire évoluer, étant donné la montée en flèche de la demande mondiale de viande, d’œufs et de produits laitiers, sont essentiels, a déclaré Chen d’Upside : « Nous, en tant que planète et en tant que société, n’avons pas de plan B. … Si vous regardez l’empreinte actuelle de la viande conventionnelle et combinez cela avec la façon dont nous prévoyons que la demande de viande augmentera au fil du temps, le calcul ne fonctionne littéralement pas. Et donc je pense qu’il y a une urgence féroce pour nous de résoudre et de réinventer complètement la façon dont la viande arrive à la table.

S’ils veulent faire de leurs produits une alternative viable, Upside, Good Meat et leurs plus de 150 concurrents de viande cultivée à partir de cellules devront désormais faire leurs propres calculs.