LA veuve du papa héros tué en donnant un coup de main à des canetons traversant une route très fréquentée a rompu son silence après le drame.

Casey Rivara, 41 ans, est décédé sur les lieux du drame à Rocklin, en Californie.

La veuve de Casey, Angel Chow, dit que la famille est «extrêmement reconnaissante» pour tout l'amour et le soutien qu'ils ont reçus

Casey Rivara a été heurté par une voiture quelques instants après avoir aidé des canards à traverser la route

Le père de deux enfants est décédé sur les lieux

Casey est resté dans les mémoires comme un père aimant

Le père ramenait ses deux enfants à la maison et avait garé sa voiture sur le bord de la route pour mettre la maman canard et ses canetons en sécurité de l’autre côté de la route vendredi soir.

Cependant, après les avoir mis en sécurité, il a été renversé par une voiture et tué quelques secondes plus tard.

Ses enfants impuissants, Sophia et James, âgés de 11 et 6 ans, veillaient depuis la voiture familiale.

Dans un communiqué, sa veuve Angel Chow a déclaré : « Nous avons été profondément touchés par l’amour et le soutien écrasants que nous avons reçus pour Casey Rivara et notre famille ces derniers jours.

« Nous voulons exprimer notre profonde gratitude à vous tous pour les gentils messages et les gestes de gentillesse.

« C’est vraiment une leçon d’humilité d’entendre à quel point Casey a eu un impact positif sur vos vies, et nous en sommes extrêmement reconnaissants. »

Mme Chow a également exhorté sa famille et ses amis à partager «de merveilleux souvenirs de Casey dans un beau livre, vers lequel nos enfants peuvent se tourner chaque fois qu’il leur manque.

« Ce livre servira d’hommage durable à sa vie, mettant en valeur l’impact profond qu’il a eu sur ceux qui l’entourent ».

Dans une introduction au livre, M. Rivara est décrit comme « le meilleur mari, père, fils et ami que l’on puisse souhaiter ».

Il continue d’exhorter les amis et la famille à « nous aider à nous souvenir de Casey, avec sa gentillesse, son grand cœur et son sens de l’humour ».

William Wimsatt, 12 ans, a été témoin des derniers instants de Casey.

Il a déclaré à 3KCRA: « Il est sorti de la voiture et chassait les canards et tout le monde applaudissait parce qu’il était vraiment gentil.

« Il les a aidés à se lever par-dessus le trottoir parce que tous les petits bébés canards avaient des problèmes, puis il est passé devant notre voiture.

« Ma mère a baissé la vitre et a dit: » Bon travail, bon travail « et je lui ai dit » Bon travail « à lui aussi.

« Puis juste après ça, la seconde après ça… »

Le jeune était à bout de souffle alors qu’il se souvenait de la vue horrible de l’homme soudainement heurté par une voiture.

Il a déclaré: « Tout ce dont je me souviens, c’est du bruit, puis de son vol à travers l’intersection.

« Ses chaussures et une de ses chaussettes étaient juste devant notre voiture. »

Tragiquement, les enfants de l’homme ont également vu leur père dans ses derniers instants.

La personne qui conduisait le véhicule était un adolescent, a-t-on rapporté.

L’accident s’est produit à une intersection très fréquentée, à environ 22 miles au nord-est de Sacramento le 18 mai.

Un porte-parole de la police de Rocklin a déclaré: « L’équipe d’enquête sur les accidents majeurs a été activée et a répondu à la zone.

« Les premiers intervenants d’urgence sont arrivés pour aider, mais l’homme est décédé sur les lieux.

« Le conducteur est resté sur les lieux de la collision.

« Aucune arrestation n’a été effectuée et l’incident fait toujours l’objet d’une enquête.

« Nous souhaitons adresser nos condoléances à toutes les personnes impliquées dans cet événement tragique. »

D’autres témoins locaux ont créé un mémorial temporaire sur le site de l’incident, avec des enfants le décorant avec des canards en caoutchouc en hommage au père.

Une page GoFundMe a été créée au nom de Casey par sa tante Tracey Rivara pour collecter des fonds pour sa famille.

Écrivant sur le site, Mme Rivara a déclaré en hommage à son neveu: « Casey était le mari et le père le plus gentil et le plus incroyable. Même son dernier acte dans ce monde était un signe de sa compassion.

Elle a ajouté: « La famille essaie de comprendre comment récupérer et continuer après cette immense perte. »

Sa tante a écrit : « Sa famille était le monde de Casey, et pour rester encore plus proche d’eux, il avait récemment commencé à travailler à l’école de leurs enfants.

« Il aimait travailler à l’école car il était capable d’avoir un impact positif sur les autres enfants. »