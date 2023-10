La veuve d’un journaliste pakistanais intente une action pour mort injustifiée contre une unité d’élite de la police kenyane

La veuve d’un éminent journaliste pakistanais tué il y a un an au Kenya a porté plainte mercredi contre une unité d’élite de la police kenyane qu’elle accuse de la mort injustifiée de son mari.

Javeria Siddique a déclaré qu’elle avait intenté une action en justice à Nairobi pour obtenir justice pour son mari Arshad Sharif, un journaliste bien connu dans son pays d’origine, le Pakistan. Sharif a été abattu le 23 octobre 2022 par des officiers de l’unité des services généraux du Kenya, selon les autorités pakistanaises. Les policiers impliqués dans l’incident ont affirmé plus tard qu’il s’agissait d’une erreur d’identité.

Dans des documents judiciaires consultés par l’Associated Press, Siddique souhaite que le procureur général du Kenya, la police nationale et le directeur des poursuites pénales « punissent et poursuivent les policiers qui ont tué Arshad Sharif ».

Le procès veut également que le tribunal ordonne au procureur général « de présenter des excuses publiques, y compris une reconnaissance des faits et une acceptation de la responsabilité envers la famille d’Arshad Sharif dans les sept jours suivant l’ordonnance de ce tribunal ».

« Je poursuis le GSU parce qu’ils ont commis le crime ouvertement, puis ont admis qu’il s’agissait d’une erreur d’identité. Mais pour moi, il s’agissait d’un assassinat ciblé car il vivait caché au Kenya après avoir reçu des menaces au Pakistan », a déclaré Siddique dans un entretien téléphonique avec l’AP.

« Le gouvernement kenyan n’a jamais présenté d’excuses. Ils ne nous ont jamais contactés, ils n’ont jamais fait preuve de gentillesse à notre égard. C’est vraiment cruel de la part d’un gouvernement d’être aussi insensible », a ajouté Siddique.

Sharif, 50 ans, était un critique virulent de l’ancien chef de l’armée pakistanaise, Qamar Javed Bajwa. Il a fui le Pakistan en juillet dernier pour éviter d’être arrêté pour avoir critiqué la puissante armée du pays, puis est arrivé au Kenya.

La police de Nairobi a déclaré que le journaliste avait été tué par balle alors qu’il ne s’arrêtait pas à un barrage routier à la périphérie de la capitale. La famille, les groupes de défense des droits et les enquêteurs pakistanais ont rétorqué que le meurtre était un assassinat planifié au Pakistan.

À Islamabad, la police a inculpé deux hommes d’affaires pakistanais basés au Kenya, qui avaient accueilli Sharif dans ce pays d’Afrique de l’Est, d’implication dans son assassinat.

La mère de Sharif voulait que la Cour suprême du Pakistan garantisse l’interrogatoire de Bajwa et d’autres anciens responsables militaires qu’elle accusait d’être impliqués dans le complot visant à assassiner son fils.

La nouvelle du meurtre a secoué le Pakistan et des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Sharif alors que la nation était en deuil l’année dernière. Les amis, la famille et les collègues de Sharif ont réclamé justice pour lui sur les réseaux sociaux et ont organisé des rassemblements à travers le Pakistan pour attirer l’attention sur cette affaire.

Le rapport de 592 pages des enquêteurs, publié l’année dernière, concluait que la police kenyane avait publié des déclarations contradictoires à la suite du meurtre de Sharif.

L’armée pakistanaise a nié toute implication dans l’assassinat de Sharif et a déclaré qu’elle soutiendrait les enquêteurs qui enquêteraient sur les responsables de cet assassinat.

Selon le site Internet de la police kenyane, l’unité des services généraux est chargée d’assurer la sécurité du président et, aux points stratégiques, de contrôler les troubles civils et la lutte contre le terrorisme.

La police nationale du Kenya et l’Autorité indépendante de surveillance de la police, un organisme chargé de demander des comptes à la police, n’ont pas répondu aux demandes de l’AP de commenter le procès.