La veuve d’un homme qui s’est noyé dans la piscine de Fort McMurray poursuit l’exploitant

Une poursuite intentée pour la noyade d’un Albertain dans une piscine publique met en lumière des exercices d’apnée potentiellement dangereux et la responsabilité des exploitants d’installations de superviser les clients qui les pratiquent.

Une déclaration déposée par la famille de Dumitru Serbulenco plus tôt cette année indique que le 12 décembre 2020, il effectuait des exercices répétitifs d’apnée au centre de loisirs communautaire Suncor à Fort McMurray, en Alberta, et avait demandé aux sauveteurs de le surveiller. .

Après avoir été inconscient pendant six minutes, les sauveteurs ont secouru l’homme de 34 ans et lui ont administré la RCR, indique la déclaration déposée en février. Serbulenco a été emmené à l’hôpital Northern Lights et est décédé six jours plus tard.

Sa fille de trois ans, Zinovia, était avec lui à la piscine ce jour-là. L’avocat de la famille a déclaré que Serbulenco était un père au foyer à l’époque.

La famille poursuit la Regional Recreation Corporation de Wood Buffalo et quatre membres du personnel, alléguant qu’ils ont négligé de le surveiller et de le secourir adéquatement.

La déclaration indique que les exploitants de la piscine n’ont pas élaboré de politique concernant les exercices répétitifs d’apnée, citant le règlement sur les piscines publiques de l’Alberta.

“Aucune famille ne devrait avoir à subir une telle perte évitable”, a déclaré Elena Serbulenco, sa femme, dans une déclaration écrite fournie par son avocat.

“Sa fierté de paternité et de mariage était extraordinaire.”

Aucune des allégations n’a été testée devant les tribunaux. Les accusés nient toutes les allégations et contestent la manière dont Dumitru Serbulenco est mort.

Les défendeurs affirment “qu’ils ont respecté et dépassé une telle obligation de diligence à tous les moments pertinents”, indique la défense.

Ni le procès ni la déclaration de famille n’ont expliqué pourquoi Dumitru Serbulenco pratiquait les exercices d’apnée, mais les apnéistes les utilisent souvent comme entraînement pour s’aventurer profondément sous l’eau sans appareil respiratoire.

Les normes de sécurité des piscines publiques de l’Alberta de la Société de sauvetage recommandent à toutes les installations aquatiques publiques d’élaborer une politique visant à restreindre les activités répétitives d’apnée.

“L’apnée répétitive, l’apnée prolongée et la nage sous-marine prolongée ne sont pas autorisées par l’utilisateur général de la piscine”, a déclaré la société.

Les normes nationales et albertaines stipulent que l’apnée répétitive peut être autorisée dans les piscines publiques, mais qu’elle doit être sous la supervision directe d’un instructeur ou d’un entraîneur qualifié.

Jonathan Kusyanto, directeur exécutif par intérim de la branche de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest de la Société de sauvetage, a déclaré que la société fournit des lignes directrices mais n’a aucun pouvoir législatif.

“Les normes sont finalement là pour aider à soutenir et à éduquer les propriétaires et exploitants de piscines sur ce qu’ils peuvent faire pour exploiter leur installation en toute sécurité”, a déclaré Kusyanto. “Mais ce sont finalement des recommandations.”

Le règlement sur les piscines publiques de l’Alberta stipule que “les propriétaires doivent élaborer et maintenir des politiques écrites et mettre en œuvre des plans pour ces politiques conformément aux normes de la piscine”, ce qui inclut la sécurité et la supervision de tous les clients.

Dans un courriel, la Regional Recreation Corporation de Wood Buffalo a refusé de commenter compte tenu du processus judiciaire.

“Le RRC a pleinement coopéré à l’enquête sur cet incident”, a déclaré un porte-parole.

La noyade a également conduit à une affaire pénale contre un homme qui travaillait comme sauveteur à l’époque. En octobre, la GRC a accusé Ruslan Atantayev, 25 ans, de négligence criminelle ayant causé la mort.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 décembre 2022.