La veuve d’un homme de l’Alberta mortellement poignardée dans le déchaînement de Las Vegas hanté par une attaque non provoquée

L’épouse d’un Albertain de 47 ans poignardé mortellement sur un trottoir le long du Strip de Las Vegas dit que sa vie a été brisée lors de l’attaque de jour.

Brent Hallett, de Ponoka, en Alberta, était en vacances avec sa femme, Carmelita, lorsqu’il a été tué lors d’un saccage au couteau le 6 octobre.

Un homme de 32 ans a été inculpé dans l’attaque non provoquée qui a fait deux morts et six blessés.

Les Halletts s’étaient mariés à Las Vegas en 1999 à la Little White Wedding Chapel. Ils étaient retournés dans la ville des dizaines de fois depuis leur mariage.

Après 28 ans ensemble, on avait parfois l’impression qu’ils étaient la même personne, a déclaré Carmelita Hallett dans une interview avec CBC News.

“Nous étions ensemble depuis si longtemps que la moitié de mon cerveau est Brent et l’autre moitié est Carmelita. Je ne peux pas nous séparer, nous sommes pareils”, a-t-elle déclaré.

“Nous étions ensemble pendant la majeure partie de notre vie.”

Le couple, qui était ensemble depuis 28 ans, s’est marié à Las Vegas en 1999. (Soumis par Carmelita Hallett)

Hallett a déclaré que l’isolement de la pandémie avait inspiré le couple à chérir leur temps ensemble et à parcourir le monde autant que possible.

Ils avaient voyagé à l’étranger et profitaient de quelques semaines ensoleillées à Las Vegas avant de rentrer chez eux en Alberta.

Hallett a déclaré qu’elle et son mari avaient visité la station balnéaire du Nevada des dizaines de fois au fil des ans, mais qu’elle ne reviendrait jamais.

Elle a dit que les souvenirs heureux qu’elle et son mari avaient créés là-bas étaient maintenant entachés.

“Je veux me débarrasser de toutes les photos de là-bas, mais ce serait alors la moitié de nos souvenirs. Je ne remettrai plus jamais les pieds à cet endroit”, a-t-elle déclaré.

L’accusé dans le saccage au couteau a été inculpé de deux chefs de meurtre avec utilisation d’une arme mortelle et de six chefs de tentative de meurtre.

Il reste en garde à vue. CBC News ne nomme pas l’accusé.

L’accusé a demandé aux showgirls de poser pour la photo

Les autorités ont déclaré que l’homme avait demandé aux showgirls du trottoir de poser avec lui pour une photo avant de brandir un grand couteau de chef pour poignarder mortellement Brent Hallett et Maris DiGiovanni, 30 ans, à l’extérieur du complexe Wynn Las Vegas.

DiGiovanni faisait partie de l’agence de mannequins et de talent Best Showgirls In Vegas.

Deux autres femmes déguisées en showgirls figuraient parmi les six personnes blessées lors de l’attaque de midi.

L’accusé l’a fait pour “laisser sortir la colère”, selon le rapport d’arrestation du département de la police métropolitaine de Las Vegas.

Rappelant les événements, Carmelita Hallett a déclaré qu’un homme couru par son mari et l’a heurté. Ce n’est que lorsque Brent a attrapé son dos qu’elle a réalisé que quelque chose s’était passé.

“C’était probablement fini en une minute, alors vivez chaque instant comme si c’était le dernier parce que vous ne savez pas ce qui va se passer”, a-t-elle déclaré.

Hallett a déclaré que deux hommes se sont précipités pour aider. Ils ont enlevé leurs chemises pour soigner la blessure de Brent, mais il était trop tard, a-t-elle dit.

“J’aimerais savoir qui ils étaient parce que je veux leur dire ‘Merci'”, a-t-elle déclaré. “Je criais à l’aide et personne ne voulait venir.”

Au tribunal mardi, l’accusé s’est tenu enchaîné lors de sa brève mise en accusation.

Il a parlé seulement pour dire qu’il comprenait qu’il était accusé de deux chefs de meurtre et de six chefs de tentative de meurtre. Il n’a pas été immédiatement invité à inscrire un plaidoyer.

Un juge de paix de Las Vegas a organisé une audience le 12 janvier pour déterminer si l’accusé sera jugé devant un tribunal d’État pour des accusations qui pourraient l’exposer à une éventuelle peine de mort, et lui a ordonné de rester en prison sans caution. Un grand jury pourrait l’inculper avant cette date.

Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré que les procureurs décideraient dans les semaines à venir s’ils requéraient ou non la peine de mort.

Hallett a déclaré à CBC News qu’elle ne parlerait pas de l’homme accusé de la mort de son mari.

Carmelita Hallett a déclaré qu’elle prévoyait de soutenir des associations caritatives pour les animaux à la mémoire de Brent, qui aimait les animaux. (Soumis par Carmelita Hallett)

“Il ne mérite pas une seconde de notre temps”, a déclaré Hallett.

Elle a dit qu’elle essayait de faire face à son chagrin en se réconfortant auprès de sa grande famille élargie et en apportant son soutien aux causes qui passionnaient le plus son mari.

“Dans notre testament, si nous étions tous les deux morts ensemble, notre argent irait à différents organismes de bienfaisance”, a-t-elle déclaré.

“Mais je suis toujours là, donc je mets ça sur les animaux parce que je ne peux même pas exprimer à quel point il aimait les animaux.

“Chaque seconde de mon temps est consacrée aux animaux, car c’est tout ce que voulait Brent.”