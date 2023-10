La veuve du videur tué dans le restaurant de la star de Towie, sur la Costa del Sol, décède dans une chute d’horreur sur un balcon alors qu’un Britannique de 36 ans est arrêté

Un BRITANNIQUE a été arrêté après qu’une femme ait plongé vers la mort depuis sa maison située au cinquième étage de la Costa del Sol.

La victime, Romina Acuna, 33 ans, était la veuve d’un portier décédé en avril à la suite d’une agression présumée au restaurant espagnol de l’ancienne star de Towie, Elliott Wright.

Un Britannique a été arrêté après la mort de l'entraîneur personnel Romina Acuna samedi

La victime était la veuve d'un videur qui a été mortellement blessé alors qu'il travaillait au restaurant Elliot Wright en avril.

Jose Rafael Pisani Pardo s'est cogné la tête alors qu'il tentait d'interrompre une bagarre au restaurant populaire de Wright

Acuna, d’origine chilienne, est tombée de son balcon samedi vers 8h30 dans une propriété à Calahonda, près du lieu de vacances de Fuengirola.

Des rapports locaux affirment qu’elle avait appelé les flics quelques heures plus tôt pour leur dire qu’elle avait été agressée et qu’elle s’était retrouvée à l’hôpital, mais qu’elle n’avait jamais déposé de plainte officielle.

Le Britannique de 36 ans détenu est décrit comme quelqu’un avec qui Acuna entretenait une relation « intermittente » et était connu de la police lors d’incidents de violence domestique antérieurs impliquant d’autres partenaires.

Les détectives cherchent à savoir s’il a participé à la mort de l’entraîneur personnel Acuna, bien qu’ils considèrent également cela comme un possible suicide.

Ils tenteraient d’abord d’établir s’il se trouvait sur la propriété lorsqu’elle a plongé vers la mort.

Cela survient quelques mois seulement après la mort du mari d’Acuna au restaurant populaire d’Elliott Wright sur la Costa del Sol, Olivia’s La Cala.

José Rafael Pisani Pardo – qu’Acuna a décrit comme l’amant de sa vie – a été mortellement blessé à la tête après avoir tenté d’interrompre une bagarre entre clients.

Un Britannique de 32 ans, déjà connu de la police, a été arrêté à la suite du décès du bodybuilder le 16 avril.

La police avait lancé une chasse à l’homme pour retrouver l’accusé après l’apparition d’une vidéosurveillance qui aurait montré le moment où le portier avait été frappé d’un coup de poing mortel.

Le père de deux enfants se serait cogné la tête alors qu’il s’écrasait au sol. Il a été transporté à l’hôpital où il est décédé des suites de ses blessures.

Acuna et Pisani Pardo, d’origine vénézuélienne, se sont mariés lors d’une cérémonie fastueuse à Las Vegas cinq mois avant sa mort.

Sa veuve a révélé par la suite qu’il lui avait téléphoné quelques heures seulement avant d’être mortellement blessé pour lui dire qu’il avait « peur » parce qu’il y avait beaucoup de clients ivres.

Elliott Wright, père de trois enfants, a fermé son restaurant pendant deux jours et a déclaré dans un communiqué à l’époque : « Nos cœurs sont brisés et nous avons fermé le restaurant aujourd’hui et demain par respect.

« Nous soutenons notre personnel et la famille en attendant des nouvelles d’enquêtes plus approfondies. »

Peu de temps après, le restaurant de l’ancienne star de Towie a été vandalisé et couvert de graffitis.

En réponse aux dégâts, Elliott a déclaré : « Aujourd’hui, notre restaurant a été vandalisé, ce qui nous a laissés, déjà choqués et affligés, dans une incrédulité totale.

« Nous ne laisserons pas ce vandalisme insensé nous distraire. »

Le mois dernier, un retraité norvégien a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir poignardé à mort son partenaire britannique à son domicile à Orihuela Costa, sur la Costa Blanca.

En mars, un Britannique de 69 ans a été arrêté dans le même quartier d’Orihuela Costa pour avoir poignardé mortellement sa femme britannique de 64 ans.

La police a déclaré à l’époque que le suspect avait été arrêté alors qu’il tentait de fuir le domicile du couple.

Pendant ce temps, en septembre, un expatrié britannique a été tué dans un terrible accident frontal à Marbella.

Ray Wyer, 70 ans, aurait été contraint de faire un écart avec sa moto du mauvais côté de la route après avoir été percuté par une camionnette.

En août, un ancien commando de la marine royale a déclaré qu’il se sentait « heureux d’être en vie » après avoir été renversé quatre fois par un « voisin de l’enfer » devant sa maison sur la Costa del Sol.

David James, 80 ans, a été sauvagement attaqué par un compatriote britannique devant sa porte à La Viñuela, Malaga.

Romina Acuna a plongé vers la mort depuis son balcon samedi

Elle a épousé le portier du restaurant d'Elliot Wright cinq mois avant sa mort

Acuna avait reçu un appel effrayant quelques heures seulement avant d'être mortellement blessé au restaurant.