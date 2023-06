La veuve du président haïtien assassiné intente une action en justice contre des suspects demandant un procès et des dommages-intérêts

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Les avocats de la veuve du président haïtien assassiné Jovenel Moïse ont intenté une action en justice jeudi en Floride contre les personnes accusées de son assassinat, qui fait toujours l’objet d’une enquête.

Le procès, qui a été partagé pour la première fois avec l’Associated Press, demande des dommages-intérêts non spécifiés pour la famille de Moïse et un procès devant jury dans le but de tenir les accusés responsables de la mort du président.

« Quels que soient les actifs disponibles, nous veillerons à ce que ces personnes paient », a déclaré l’avocat Paul Turner à l’AP.

La poursuite a été déposée près de deux ans après l’assassinat le 7 juillet 2021 de Moïse, qui a été abattu d’une douzaine de balles à son domicile privé lors d’une attaque qui a également gravement blessé sa femme, Martine Moïse. Plus de 40 personnes ont été arrêtées dans cette affaire, dont un ancien sénateur haïtien, un ancien fonctionnaire du gouvernement qui travaillait dans une agence anti-corruption et 18 anciens soldats colombiens.

Turner a déclaré qu’il pensait qu’il y avait plus de personnes impliquées dans l’assassinat présidentiel qui n’ont pas été identifiées.

« Nous pensons qu’il y a des poches profondes ou un pouvoir politique derrière cela », a-t-il déclaré.

Onze suspects sont détenus dans une prison fédérale américaine alors que Turner a déploré que l’affaire languisse en Haïti, où quatre juges nommés pour superviser l’enquête ont été démis de leurs fonctions ou ont démissionné pour des raisons personnelles.

Un juge a précédemment déclaré à l’AP que sa famille lui avait demandé de ne pas prendre l’affaire parce qu’ils craignaient qu’il ne soit tué. Un autre juge a démissionné après la mort d’un de ses assistants dans des circonstances troubles.

Turner a noté que bien que le gouvernement américain l’ait tenu ainsi que la famille de Moïse au courant de l’évolution de l’affaire, le gouvernement haïtien n’a partagé aucune information avec eux, y compris l’inventaire des biens personnels appartenant à Moïse et à sa famille que les autorités locales ont saisi après qu’il a été tué.

« Nous aimerions voir plus de transparence », a-t-il déclaré.

Un porte-parole du ministère haïtien de la Justice n’a pas répondu à un message sollicitant des commentaires.

Le procès déposé devant un tribunal de circuit de Miami accuse certains des suspects d’avoir causé la mort du président et des blessures graves à son épouse, Martine Moïse, qui a été abattue à plusieurs reprises.

Il allègue également 11 autres chefs d’accusation, dont coups et blessures, voies de fait, complot civil et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, déclarant que «les accusés se sont livrés à une conduite extrême et scandaleuse en complotant pour torturer et assassiner le président Moise.

«L’objectif invraisemblable – en assassinant le président Moise de sang-froid – était que les co-conspirateurs installent leur propre gouvernement kangourou qui pardonnerait ensuite sommairement aux assassins. Mis à part la pure folie de leur fin de partie, les assassins ont réussi en partie », a déclaré le procès.

Onze des 12 personnes nommées dans la poursuite sont toujours détenues dans une prison fédérale américaine, à l’exception d’une qui est assignée à résidence.

Rodolphe Jaar, un homme d’affaires haïtien-chilien qui a plaidé coupable d’avoir aidé des mercenaires colombiens à obtenir des armes, a été condamné à la prison à vie début juin. Il est la première personne à être reconnue coupable et condamnée dans l’affaire qui traîne en longueur en Haïti.

« La famille a besoin de fermeture », a déclaré Turner. « Nous voulons que chaque personne qui a participé à cet assassinat soit traduite en justice. »

Goodman a rapporté de Miami.

Dánica Coto et Joshua Goodman, The Associated Press