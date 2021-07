La «veuve du football» remporte 1 million de livres sterling sur l’EuroMillions après avoir acheté un billet pour éviter l’ennui pendant que son mari regardait les euros

Une «veuve de FOOTBALL» a récolté 1 million de livres sterling sur l’EuroMillions après avoir acheté un billet pour éviter l’ennui pendant que son mari était saisi par les euros.

La mère de deux enfants Sammantha Young de Basingstoke a tenté sa chance tandis que son mari Paul, 39 ans, était absorbé par l’un des matchs de la phase de groupes.

L’expert-comptable Sammantha pensait initialement qu’elle n’avait gagné que 1 000 £ Crédit : James Robinson

« Comme le reste du pays, j’ai été si fière de soutenir l’équipe d’Angleterre et je les ai encouragées jusqu’à la finale », a-t-elle déclaré.

« Cependant, mon mari a regardé chaque match de groupe et cela a parfois été un peu éprouvant, c’est pourquoi j’ai égayé mon vendredi soir avec un verre de Prosecco et un jeu à gain instantané de la loterie nationale.

« J’ai gagné 20 £, que j’ai ensuite utilisé pour acheter quelques billets Lucky Dip pour le tirage EuroMillions de ce soir-là.

« Juste avant d’aller au lit, je me suis reconnecté et j’ai vu qu’il n’y avait pas de gagnant de jackpot, alors j’ai pensé que c’était tout, je ne savais pas que je réveillerais un millionnaire ! »

Le lendemain matin, Sammantha, 33 ans, savourait sa tasse de thé du matin lorsqu’elle a consulté ses e-mails pour en voir un de la Loterie nationale avec des nouvelles de son billet.

En se connectant à son compte de loterie nationale, elle a vu diverses choses et était ravie de voir ce qu’elle pensait être un gain de 1 000 £.

« Je suis un peu gêné d’admettre que bien que je sois un expert-comptable, travaillant avec des chiffres tous les jours, c’est Paul qui a examiné le message de plus près et a souligné que ce que je pensais être 1 000 £ était mille fois plus et était en fait de 1 000 000 £ », a-t-elle expliqué.

«Aucun de nous n’était prêt à oser croire que la victoire était réelle. Nous étions convaincus que c’était un faux et que d’une manière ou d’une autre j’avais été victime d’une arnaque.

« Je me suis connecté et déconnecté de mon compte de loterie nationale à plusieurs reprises, et même lorsque j’ai appelé Camelot qui a confirmé la victoire, puis parlé avec le conseiller des gagnants, je pensais toujours qu’il s’agissait d’un canular élaboré.

« Je veux dire, c’est assez difficile de dépenser 2,50 £ et en retour la banque de 1 000 000 £ ! »

Avec l’argent maintenant en banque, Sammantha et Paul, qui sont ensemble depuis 12 ans et ont deux enfants, font des projets pour un avenir plus sûr.

Sammantha a ajouté : « Nous avons beaucoup de chance, nous profitons déjà d’une belle vie au quotidien, mais je suis le principal soutien de famille et en raison de mon bipolaire, je n’ai pas pu souscrire d’assurance-vie.

« Cela m’a toujours inquiété que s’il m’arrivait quelque chose, l’avenir de Paul et de nos enfants ne serait pas si sûr.

« Maintenant, nous pouvons utiliser notre gain pour rembourser le reste de l’hypothèque, planifier des escapades incroyables, faire des folies avec quelques gâteries, puis mettre le reste de côté dans des investissements sûrs à long terme pour l’avenir. »

Bien que cette victoire ait procuré à Sammantha la tranquillité d’esprit dont elle rêvait, elle la rapprochera également de sa destination de vacances de rêve, l’île tropicale paradisiaque de Bora Bora en Polynésie française, et de sa voiture de rêve, une Range Rover Sport.

Le fan de football Paul a l’intention de regarder plus de football, avec un abonnement de saison à Liverpool en vue et, dit-elle, alors que sa fille adolescente a une liste de souhaits assez longue comprenant une bague en diamant et un sac Gucci, un fidget spinner est tout ce que leur fils a demandé pour.

EuroMillions Millionaire Maker garantit de créer un millionnaire à chaque tirage et pour chaque ligne EuroMillions jouée, les joueurs britanniques reçoivent automatiquement un code UK Millionaire Maker imprimé sur leur billet, selon la National Lottery.

Le vendredi 2 juillet, il y avait un tirage spécial EuroMillions UK Millionaire Maker qui a vu Samantha devenir l’une des vingt joueurs à gagner 1 000 000 £.

En jouant à n’importe quel jeu de la loterie nationale, les joueurs génèrent en moyenne 36 millions de livres sterling chaque semaine pour les projets financés par la loterie nationale.

Cet argent aide à tout soutenir, de l’organisme de bienfaisance local qui fait une différence là où vous vivez jusqu’à aider les athlètes de notre pays à remporter des médailles d’or olympiques et paralympiques.

À ce jour, plus de 43 milliards de livres sterling ont été collectés et distribués à National Lottery Good Causes grâce à plus de 635 000 subventions individuelles.

Le couple dit qu’il utilisera d’abord les fonds pour assurer son avenir Crédit : James Robinson

Mais leur fille adolescente avait une longue liste de souhaits comprenant un sac Gucci Crédit : James Robinson