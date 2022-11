La veuve de Tom Parker, Kelsey, mérite un nouvel avenir avec un nouvel homme – la vie est courte, dit Ulrika Jonsson

EN PARTICIPANT aux émouvants prix Who Cares Wins du Sun mardi soir, j’ai vu que, malgré tout ce que Kelsey Parker a enduré cette année, elle n’a pas perdu son éclat.

Elle avait l’air gracieuse et satisfaite.

Kelsey est restée forte après la mort de son mari bien-aimé Tom, père de ses deux jeunes enfants Crédit : PA

C’est réconfortant qu’elle ait trouvé un nouvel amour avec un nouvel homme – même s’il a purgé une peine pour avoir tué un autre homme

Aucun de nous ne peut vraiment savoir comment elle doit se sentir après avoir perdu son mari bien-aimé Tom, père de ses deux jeunes enfants, à cause d’une tumeur au cerveau à la fin du mois de mars de cette année.

Alors la nouvelle cette semaine qu’elle pourrait être en couple avec quelqu’un de nouveau a apporté un peu de bonheur dans mon cœur.

Beaucoup d’entre nous ont suivi l’histoire de Kelsey et du chanteur de The Wanted, Tom, depuis l’annonce de son diagnostic jusqu’à son décès.

Nous avons investi de la sympathie et de la bonne volonté.

Mais la vie lance des balles courbes – Kelsey le sait.

Et la relation qu’elle aurait commencée est avec un homme, Sean Boggans, qui a été reconnu coupable d’avoir tué un autre homme d’un seul coup à la tête.

Il a purgé sa peine pour son crime.

Il se peut que Kelsey, qui mérite si désespérément l’amour et le bonheur, s’implique avec quelqu’un que beaucoup d’entre nous traverseraient la route pour éviter.

Vide profond

Notre instinct envers elle est celui de la protection. Nous voulons le meilleur pour elle, nous ne voulons plus qu’elle subisse de mal, et à cause de cela nous sautons immédiatement sur nos grands chevaux moraux.

Je présume que Kelsey était au courant du passé de Sean et ce n’était pas un choc quand elle a lu à ce sujet.

Et même si certains d’entre nous pensent que nous avons appris à la connaître au cours de la dernière année, nous ne connaissons pas Sean ni ce qu’il pourrait potentiellement apporter à sa vie.

Le deuil n’est pas un processus linéaire, il n’y a rien de prescriptif à ce sujet.

Le progrès n’est jamais simple et nous pleurons tous de différentes manières.

C’est un fait que les femmes qui perdent un partenaire ont tendance à ne pas en trouver un nouveau aussi rapidement que leurs homologues masculins.

C’est peut-être parce qu’il y a plus de veuves que de veufs et que les femmes ont tendance à vivre plus longtemps.

Il se peut également que les hommes soient plus dépendants émotionnellement de leur partenaire et qu’ils aient donc davantage besoin d’un nouveau partenaire. Qui sait vraiment ?

Mais ce n’est pas parce que quelqu’un commence une nouvelle relation qu’il est passé à autre chose.

Passer à autre chose implique que tout ce qui s’est passé auparavant est soudainement oublié et que la personne endeuillée saute avec un abandon téméraire dans une nouvelle vie.

Ce serait impossible pour Kelsey. Elle est maman de deux très jeunes enfants, âgés de deux et trois ans.

Sa priorité est et sera toujours ces petits anges, qu’elle et Tom ont créés ensemble. Ils la maintiendront au sol.

Mais elle est aussi une femme à part entière et a parlé du vide profond laissé par le décès de Tom.

J’ai toujours pensé qu’on ne se sentait jamais aussi seul que lorsqu’on était seul avec de jeunes enfants.

Malgré le solide cercle d’amis et de famille qui entoure Kelsey, elle a dû se sentir si incroyablement seule.

Si tout le monde autour d’elle aura sans doute à cœur de l’aider sur le plan pratique, ce sont les besoins émotionnels, psychologiques et physiques qui seront plus difficiles à supporter.

Tout ce qu’elle fait maintenant, c’est essayer de se tailler une vie différente – loin d’être une mère mais, surtout, de ce voile sombre d’être la veuve de Tom Parker.

Elle est Kelsey et elle mérite – à seulement 32 ans – une nouvelle vie. Ce n’est pas à nous de décider quand elle est autorisée à commencer cette vie.

Nous ne devrions pas non plus juger avec qui cette vie devrait être.

Je suis sorti avec un criminel pendant un court moment, il n’y a pas si longtemps. Certaines personnes auraient pu penser que j’étais dingue.

Mais j’ai pris un point de vue réfléchi et ma priorité était ma sécurité et celle de ma famille – ce que j’ai décidé n’était pas menacé.

Je ne sais rien de Sean et il pourrait être un cauchemar ou un chevalier en armure étincelante.

Mais depuis ma brève aventure avec le criminel, je sais que d’autres hommes m’ont blessé et endommagé émotionnellement avec des conséquences bien pires que le criminel ne l’a jamais fait.

Je suis sûr que Kelsey serait d’accord pour dire que quiconque entre dans sa vie ne remplacera jamais l’amour de sa vie, Tom.

Peut-être, le plus évidemment, parce qu’il vit dans leurs enfants.

Mais si elle est capable de glaner quelques instants de bonheur en compagnie de quelqu’un d’autre, loin d’être maman et veuve, j’espère qu’elle le saisira à deux mains.

La vie est courte. Kelsey sait.

LE CÔTÉ FONCÉ DE LA MODE

Je pensais que nous étions plus intelligents sur la sexualisation des jeunes enfants ces jours-ci – vraiment, un nounours en tenue de bondage ? Crédit : Jam Press/Balenciaga

Je n’ai jamais été une fille de la haute couture ou de la haute couture.

Peux tu raconter?

J’ai juste l’impression que c’est beaucoup d’absurdités surfaites – dont la plupart je ne comprends pas.

Les défilés ont tendance à être peuplés de mannequins maigres portant les choses les plus particulières, que vous ne divertiriez même pas pour une soirée déguisée.

Je n’aurais donc pas vraiment dû être surpris quand j’ai vu que la maison de couture Balenciaga – qui habille des gens comme les Kardashian – avait présenté une campagne avec un petit enfant tenant un ours en peluche habillé en tenue de bondage, n’est-ce pas.

Après le tollé général, la marque s’est rapidement excusée, a expliqué à quel point elle prenait ce genre de choses au sérieux et comment elle avait l’intention d’intenter une action en justice contre le photographe.

Alors c’est juste leur faute ? Ah bon?

J’ai fait suffisamment de photos, de marketing et de publicités dans ma vie pour savoir qu’il y a toujours une armée de personnes à chaque session.

L’idée même que cela aurait pu être un photographe voyou faisant son propre truc ne va pas.

Je pensais que nous étions plus intelligents sur la sexualisation des jeunes enfants de nos jours.

Quand, dans le passé, les grands noms de la maison mettaient en vedette des jeunes filles portant des strings et des hauts courts, il y avait indignation.

Mais un nounours en tenue de bondage – de qui était cette idée astucieuse ?

‘PAUSE POUR RÉFLÉCHIR

À première vue, cela semble formidable d’encourager les entreprises à adapter leurs habitudes de travail à la ménopause – mais nous devons également penser à la situation dans son ensemble Crédit : Getty

La directrice générale du NHS ENGLAND, Amanda Pritchard, estime que des «schémas de travail flexibles» devraient être envisagés pour les femmes ménopausées, car elles souffrent souvent en silence et ne devraient pas sourire et le supporter.

Pour beaucoup, les symptômes peuvent être paralysants et comprennent les bouffées de chaleur, le brouillard cérébral, l’épuisement, la privation de sommeil, l’anxiété et les maux de tête, pour n’en citer que quelques-uns.

Cela peut être horrible.

Ainsi, l’idée que les employeurs devraient envisager de faire des « indemnités » pour les femmes qui endurent cela, en leur donnant des « tâches plus légères » est, à première vue, la bienvenue.

Mais même si je suis ravie que nous mettions en lumière la ménopause et ses dommages collatéraux, je me demande si cela ne créera pas également un certain ressentiment sur le lieu de travail de la part de ceux qui ne souffrent pas trop ou de ceux qui n’auront jamais à passer par la ménopause.

Ou d’hommes qui l’utiliseront d’une manière ou d’une autre comme excuse pour se sentir marginalisés et exclus de ce qu’ils pourraient considérer comme des «avantages».

Par exemple, je sais que certains travailleurs qui n’ont pas d’enfants ressentent du ressentiment envers leurs collègues qui en ont – ils peuvent avoir besoin de quitter le bureau plus tôt, etc., et leurs patrons leur accordent un peu de souplesse.

Je ne dis pas que nous ne devrions pas faire preuve d’empathie envers les «femmes d’un certain âge» et d’une étape de la vie, mais je vois des problèmes potentiels à l’horizon.

J’EXAGERE pas, je suis dans une panique aveugle. Il n’y a peut-être pas eu beaucoup besoin d’un passeport au cours des deux dernières années, donc mon passeport suédois a pris la poussière, sans que j’y ai beaucoup réfléchi. Sauf qu’il se termine en février – et j’ai passé le mois dernier ou plus à essayer, sans cesse, d’obtenir un rendez-vous à l’ambassade de Suède pour le faire renouveler. Je leur ai fait appel en désespoir de cause et on m’a dit: «Pas de chance», «Continuez d’essayer» ou «Allez en Suède et faites-le renouveler». Vraisemblablement, ce dernier ne fonctionnerait que sur la base que je pourrais voyager avant que la chose rouge ne s’épuise. Mais même en Suède, il y a un énorme arriéré et cela peut prendre jusqu’à deux mois. Peut-être que l’ambassadrice suédoise au Royaume-Uni, Mikaela Kumlin Granit, aimerait m’appeler et m’expliquer ce qui se passe. Ou, mieux encore, passez à l’action et démêlez ce cauchemar – je sais que je ne suis pas seul.

La soirée des récompenses du soleil a joyeusement montré qui s’en soucie vraiment

Même en ces temps sombres, je n’ai pas pu m’empêcher de laisser les récompenses The Sun’s Who Cares Wins sans que ma foi en l’humanité ne soit restaurée

Il n’y a pas beaucoup d’optimisme en ce moment. Ce sont des temps sombres dans lesquels nous vivons.

Avec le coût exorbitant de l’énergie et tant d’autres choses, la lumière au bout du tunnel semble vraiment faible.

C’était donc un privilège tellement réconfortant, édifiant et joyeux de passer la soirée avec les nominés et les gagnants des prix The Sun’s Who Cares Wins mardi soir.

J’ai pu rencontrer des personnes comme Wanda Warrington, nominée pour la meilleure sage-femme, et sa petite-fille Amelia Chadwick, ci-dessous.

Les récompenses, qui seront diffusées sur Channel 4 dimanche soir, n’étaient que le coup de pouce dont j’avais envie.

La soirée a rendu hommage aux héros de la santé du NHS et de nos communautés qui font des choses extraordinaires pour les autres, dont beaucoup sont des bénévoles.

C’était un rappel que, même lorsque les temps sont si durs, il y a des gens qui ne se contentent pas de se regarder le nombril dans l’apitoiement sur eux-mêmes, mais prennent la relève, agissent et aident les autres.

Je suis parti avec ma foi en l’humanité restaurée.