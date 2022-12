La veuve de Tom Parker, Kelsey, dit que les gens “traversent la rue pour éviter de lui parler” après la mort tragique du chanteur de The Wanted

La veuve de TOM Parker, Kelsey, a admis avoir vu des gens “traverser la rue pour éviter de lui parler” après la mort de son mari.

Kelsey a courageusement parlé de son chagrin alors qu’elle se débat avec la perte du chanteur de The Wanted.

Elle espère que sa série en six parties ITVBe, La vie après Tom, fera parler la nation de la mort et du chagrin.

“Les gens verront comment nous avons vécu ensemble, parce que beaucoup de gens ne savent vraiment rien sur moi et Tom loin des yeux du public”, a déclaré Kelsey au magazine The Sun’s Fabulous.

«Mais ils ont aussi regardé notre parcours à travers le cancer. Passer par là a été la période la plus difficile de notre vie, alors pourquoi ne pas s’ouvrir et montrer aux gens comment je gère le deuil ?

« Au Royaume-Uni, nous ne parlons pas de deuil. On ne parle pas de la mort. C’est un sujet tabou. Même quand je vois des gens, ils ne veulent pas vraiment m’en parler.

« Honnêtement, les gens traversent la route pour ne pas avoir à me parler. C’est fou. Les gens ne savent pas quoi dire.

“C’est tellement choquant parce que Tom était si jeune. Je pense qu’ils essaient de se mettre à ma place et pensent : « Je ne sais pas comment elle s’en sort.

“Je veux juste parler aux gens et être normal et continuer ma vie, mais c’est plus difficile pour moi quand les gens ne veulent pas me parler.

“Avec le spectacle, je voulais m’ouvrir et montrer aux gens que vous pouvez pleurer comme je pleure.”

Kelsey pense que le documentaire aidera à garder la mémoire de Tom vivante – car il figure en grande partie dans des vidéos et des photos inédites du couple.

il fait suite à son documentaire nominé pour un prix, Inside My Head, qui a suivi Tom après que ses crises inexpliquées aient abouti à un diagnostic en octobre 2020 de glioblastome de quatrième année.

Le film a été nominé pour un National Television Award plus tôt cette année.

Malgré la mort tragique de Tom il y a huit mois, Kelsey essaie de vivre selon l’adage : “Il vaut mieux avoir aimé et perdu que de ne jamais avoir aimé du tout.”

Elle est déterminée à “profiter au maximum de la vie” car il a été révélé qu’elle avait recommencé à sortir ensemble.

La maman de deux enfants s’est rapprochée de Sean Boggans.

Le Sun a révélé que Kelsey avait rencontré l’électricien de 39 ans Sean par l’intermédiaire d’amis communs lors d’un mariage en Grèce en septembre et qu’ils avaient assisté à un mariage ensemble à Greenwich, dans le sud de Londres, le mois dernier.

Kelsey et Tom sont tombés amoureux l’un de l’autre à l’adolescence, bien avant que lui et ses compagnons de groupe – Max George, 34 ans, Jay McGuinness, 32 ans, Siva Kaneswaran, 34 ans et Nathan Sykes, 29 ans – ne frappent le grand moment avec une chaîne de succès, dont Glad You Came et Gold Forever.

