La veuve de Tom Parker, Kelsey, admet qu’elle ne peut pas écouter la musique de The Wanted après la mort tragique de la star d’un cancer du cerveau

La courageuse veuve de TOM Parker, Kelsey, a admis qu’elle “ne peut toujours pas écouter” la musique de son groupe The Wanted après son décès tragique.

La popstar de Heart Vacancy est décédée en mars, à l’âge de 33 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer.

La veuve de Tom Parker, Kelsey, a admis qu’elle ne pouvait pas écouter la musique de The Wanted après la mort tragique de la popstar[/caption]

Tom Parker était un cinquième du groupe pop à succès The Wanted[/caption]

Tom était l’une des 2 000 personnes au Royaume-Uni à recevoir un diagnostic de glioblastome – une tumeur cérébrale de grade quatre – chaque année.

Le père de deux enfants a laissé derrière lui deux beaux enfants qu’il a partagés avec l’actrice et blogueuse Kelsey, 30 ans – Aurelia, deux ans, et Bodhi, un.

Kelsey a maintenant filmé un documentaire traitant de ses expériences de deuil.

Elle a expliqué jeudi à Good Morning Britain à quel point la série ressemblait à sa “thérapie” à la suite du décès de son épouse.

Pourtant, elle a admis qu’une chose qu’elle ne peut pas se résoudre à faire pour le moment est d’écouter la gamme de succès du groupe, notamment Glad You Came et Chasing The Sun.

Elle a dit aux présentateurs de GMB, Kate Garraway et Ben Shephard : « Je ne peux pas écouter The Wanted – ça me brise le cœur.

« La musique était notre vie.

“C’est difficile pour moi d’écouter sa voix – les paroles de Tom sont si brutes.”

Elle a ajouté qu’avec le temps, elle espère écouter les airs pop en partie parce que ses enfants le lui demandent.

Plus tôt dans le chat, Kelsey, qui a été liée à un nouvel homme depuis la mort de Tom, a raconté comment la “culpabilité” avait submergé son processus de deuil.”

Elle a dit : « Pour moi, il y a tellement de culpabilité. C’est un thème à travers le documentaire.

“J’ai beaucoup de culpabilité et je savais que j’avais tout fait pour Tom.

“Mais il y a de la culpabilité à accepter que nous l’ayons perdu, je me sens coupable d’être toujours là et il ne l’est pas.

“C’est de la culpabilité de ne pas vivre ce que je suis et de ne pas vivre notre bonheur, mais il voudrait que je sois heureuse.”

Tom était entouré de sa famille dans ses derniers instants le 30 mars.

Le glioblastome est presque toujours mortel en raison de la complexité de son traitement et a une espérance de vie moyenne comprise entre 12 et 18 mois.

La mère de deux enfants s’est ouverte sur les paroles “brutes” de son défunt mari[/caption]

Tom est décédé en mars, à l’âge de 33 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer[/caption]

Kelsey a admis que son nouveau documentaire télévisé était comme une «thérapie» pour son chagrin[/caption]