La veuve de JOHN McCain, Cindy, a déclaré mardi à The View qu’elle pensait que Donald Trump était « jaloux » du défunt sénateur.

Elle a ajouté qu’elle ne pensait pas qu’une personne « mourant d’un cancer du cerveau » aurait dû être traitée de la même manière que l’ancien président traitait son mari.

Cindy McCain a déclaré que Trump était « jaloux » de son défunt mari John

Tump a affirmé que McCain n’était pas un héros de guerre Crédit: AP: Associated Press

McCain est décédé d’un cancer du cerveau en 2018 Crédit: AP

Cindy McCain a été interrogée par l’animatrice de The View, Joy Behar, sur la façon dont elle avait géré la querelle entre son mari et Trump.

« John McCain a toujours mis la country au premier plan et nous l’admirons tellement pour cela », a déclaré Behar.

«Lorsque Trump a remporté les élections, John a déclaré que même s’il ne le soutenait pas, c’était son travail de l’aider à être un bon président.

« En échange de cela, Trump a craché des mensonges vicieux et des attaques implacables contre lui », a affirmé Behar.

«A quel point était-ce blessant?

Joy Behar a interrogé Cindy sur les commentaires de Trump Crédit: ABC

Les mémoires de Cindy McCain parlent de la perte de son mari John en 2018 Crédit: AFP ou concédants de licence

«Cela m’a affecté un peu plus que John,» répondit Cindy.

« Il a toujours tout pris dans sa foulée et a dit que cela n’avait pas d’importance.

« Je serais très bouleversée à ce sujet mais dans le même esprit, je devais vraiment comprendre de quoi il s’agissait et c’était de la jalousie », a-t-elle affirmé.

« J’ai senti que mon mari l’a géré avec une grande dignité et j’espère que je l’ai fait aussi

« Mais personne ne devrait parler à qui que ce soit de cette façon, surtout quand cette personne est en train de mourir d’un cancer du cerveau. »

John McCain est décédé en août 2018, à l’âge de 81 ans, un an après avoir annoncé publiquement qu’il avait un cancer du cerveau.

À peine un mois avant sa mort, le sénateur de l’Arizona a critiqué Donald Trump pour son agréable sommet avec le président russe Vladimir Poutine.

John McCain avait déclaré qu’il ne soutenait pas Trump Crédit: AFP ou concédants de licence

Cindy a également discuté de la candidature présidentielle de son mari lae Crédits: Getty

Il a qualifié la rencontre de « l’une des performances les plus honteuses d’un président américain en mémoire ».

Trump avait ciblé McCain avant même d’être élu président, affirmant lors de la campagne électorale de 2015 qu’il n’était «pas un héros de guerre».

McCain s’est porté volontaire pour le service de combat pendant la guerre du Vietnam et a passé plus de cinq ans en tant que prisonnier de guerre après avoir été abattu lors d’un bombardement.

« C’était un héros de guerre parce qu’il a été capturé. J’aime les gens qui n’ont pas été capturés », a déclaré Trump.

Avant les élections de 2020, Cindy McCain a cité l’histoire militaire de sa famille en traversant l’allée et a annoncé qu’elle approuvait le président Joe Biden au sujet de Trump.

« Il sera un commandant en chef sur lequel la meilleure force de combat de l’histoire du monde pourra compter car il sait ce que c’est que d’envoyer un enfant au combat », a-t-elle tweeté.

Cette décision a causé des dommages majeurs à Trump parmi les électeurs de l’Arizona.

Cindy McCain a approuvé Joe Biden en 2020 (photographié ensemble) Crédit: Alamy

Cindy McCain a plaisanté avec sa fille Meghan à propos de son petit-fils Crédit: ABC

Cindy apparaissait sur The View pour promouvoir son nouveau mémoire Stonger, dans lequel elle parle de son chagrin d’avoir perdu son mari il y a près de trois ans et des batailles de la famille contre la dépendance.

Elle a également partagé ses réflexions sur McCain ayant choisi Sarah Palin comme vice-candidate à sa candidature à la présidentielle de 2008, qu’il a perdue face à Barack Obama.

« Il y avait tellement d’autres obstacles qui étaient si énormes pendant cette période qui ont affecté toute la course », a déclaré Cindy.

« Et soyons honnêtes, Barack Obama était un candidat très charismatique. »

Cindy a plus tard plaisanté avec sa fille Meghan McCain, l’une des animatrices de l’émission, à propos de son amour pour ses petits-enfants.

«Elle est si belle», a déclaré Cindy à propos de sa petite-fille, la fille de Meghan, Liberty.

«Je suis tellement chanceuse d’avoir Liberty et tous mes autres petits-enfants aussi mais Liberty est tellement chérie et elle rit.

«Je m’ennuie d’être près d’elle.

«Je souhaite que nous puissions vivre plus près ensemble pour que je puisse la voir plus et voir plus Meghan, bien sûr.

« Je suis une grand-mère fière, que puis-je dire? »