La veuve de Ronnie Turner, Afida, laisse entendre que le cancer pourrait être la cause du décès – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Afida Turner45 ans, a parlé de son défunt mari, Ronnie Turner, et sa mort, dans un nouveau post Instagram touchant. Bien que sa cause de décès n’ait pas encore été officiellement publiée, le conjoint aimant a laissé entendre que le cancer pourrait être la raison de son décès, dans la légende d’un message qui comprenait plusieurs photos de Ronnie avec sa famille, y compris ses parents, Ike et Tina Turneret amis.

“RONNIE TURNER AVEC SON PÈRE IKE TURNER : RONNIE ÉTAIT UN MUSICIEN ET BASSE FORMIDABLE UNE ÂME INCROYABLE UN CŒUR D’ANGE GÉANT TRÈS SPIRITUEL UNIQUE EN SON GENRE JE PLEURE CETTE FOIS À BEAUCOUP DE DIEU RONNIE EST TOMBE MALADE EN 3 SEMAINES F * CK CANCER ♋️ 😡🙏🙏🙏🙏💔🆘 », lit-on dans la légende.

Une fois qu’elle a publié la déclaration déchirante, ses abonnés ont rapidement répondu avec des vœux et un soutien dans la section des commentaires. “Prier pour vous et votre famille”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a écrit qu’ils “envoyaient de l’amour”. Un troisième a partagé “Mes sincères condoléances” et bien d’autres émojis du cœur gauche pour signifier leur amour.

Il s’agit du deuxième message d’hommage publié par Afida depuis le décès de Ronnie. Son premier comprenait également diverses photos et une autre légende douce-amère. “MON DIEU RONNIE TURNER UN VÉRITABLE ANGE HIUGE ÂME HAUTEMENT SPIRITUELLE MON MARI MON MEILLEUR AMI MON BÉBÉ J’ÉTAIS TA MAMAN TA INFIRMIÈRE TON PETIT MONSTRE ❤️🙏💔🎩 », a-t-elle écrit. “J’AI FAIT LE MEILLEUR JUSQU’À LA FIN CETTE FOIS JE N’AI PAS PU VOUS SAUVER DE L’AMOUR PENDANT CES 17 ANS C’EST TRÈS TRÈS TRÈS MAUVAIS JE SUIS TRÈS FOU 😡 C’EST UNE TRAGÉDIE AVEC TON FRÈRE CRAIG ET TON PÈRE IKE TURNER ET ALINE RESTE AU PARADIS 🙏🙏🙏🙏🙏❤️😭😭💔💔 SI INJUSTE !”

Le message d’hommage d’Afida intervient deux jours seulement après le décès de Ronnie à l’âge de 62 ans. TMZ a d’abord rapporté la triste nouvelle et a révélé que des médecins avaient été appelés au domicile du musicien à San Fernando Valley, en Californie, après qu’un appel au 911, indiquant qu’il avait du mal à respirer avant d’arrêter de respirer, a été passé. Bien que des passants auraient tenté une RCR, Ronnie a été déclaré mort sur les lieux et une enquête est en cours.

Une fois la nouvelle connue, la mère de Ronnie, Tina, 83 ans, a rapidement publié une déclaration sur la tragédie sur Instagram. « Ronnie, tu as quitté le monde bien trop tôt. Dans le chagrin, je ferme les yeux et je pense à toi, mon fils bien-aimé », a-t-elle écrit à côté d’une photo en gros plan en noir et blanc d’elle-même, les yeux fermés.

