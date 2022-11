La veuve de Patrick Swayze réfléchit à retrouver l’amour: “Ce n’est pas parce que vous perdez quelqu’un que l’amour s’arrête”

Après avoir été mariée à Patrick Swayze pendant 34 ans, sa veuve Lisa Niemi Swayze a retrouvé l’amour.

En 2014, l’actrice et auteur a épousé le bijoutier Albert DePrisco. Ils se sont rencontrés par l’intermédiaire d’amis communs.

“J’aime Patrick si profondément – ​​et c’est intéressant parce que cela n’a pas changé dans la recherche d’un nouvel amour”, a déclaré lundi l’homme de 66 ans à “Good Morning America”. “Ce n’est pas parce que tu perds quelqu’un que l’amour s’arrête.”

Niemi Swayze a noté qu’elle et DePrisco “se sentaient si chanceux de se retrouver parce que nous avons encore beaucoup d’amour à donner, et c’est merveilleux de trouver quelqu’un à qui le donner”.

LA FEMME DE LA STAR DE “DIRTY DANCING” PATRICK SWAYZE REND HOMMAGE À L’ACTEUR DÉCÉDÉ AVANT LE 35E ANNIVERSAIRE DU FILM

Et elle est tout aussi déterminée à faire vivre l’héritage de la défunte star.

L’acteur, qui a joué dans de nombreux films à succès dont “Dirty Dancing” et Ghost”, est décédé en 2009 d’un cancer du pancréas avancé. Il avait 57 ans. Novembre est le Mois de la sensibilisation au cancer du pancréas.

“J’avais l’habitude de toujours dire, en particulier avec les types de rôles que Patrick aimait jouer, il a toujours aimé être le héros”, a-t-elle déclaré. “Je dis toujours, ‘Vous lui donnez une épée, une cape et un cheval, et c’est un homme heureux.’ Mais je vous le dis, quand il s’agissait de lutter contre sa maladie, cette maladie, vous avez vraiment vu qu’il… était un héros.”

Swayze a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 en janvier 2008. Il est décédé en septembre 2009 après un “combat sincère, exténuant, dur et déterminé pendant 22 mois”, a-t-elle déclaré.

Niemi Swayze a déclaré qu’elle se souvenait encore d’un jour particulier de la bataille contre le cancer de son mari alors qu’ils se promenaient dans leur ranch au Nouveau-Mexique. C’est un souvenir qui est resté gravé dans sa mémoire au fil des ans.

“C’était une belle journée et ses yeux brillaient, et il a dit:” Je veux vivre “”, se souvient-elle. “Je sais que tous ceux qui sont aux prises avec cette maladie et leurs familles ressentent exactement la même chose.”

Swayze a rencontré sa femme pour la première fois, une compatriote originaire de Houston, dans l’un des cours de danse de sa mère. Ils se sont mariés en 1975 et sont restés ensemble jusqu’à sa mort. Niemi Swayze a déclaré au point de vente que son combat contre la maladie avait fait ressortir un côté de lui « qu’il a toujours voulu être », qui était « vraiment courageux, humble, aimant, déterminé ». [and] une personne forte.

“Il a eu ses moments”, a-t-elle déclaré. “Mais, bien sûr, Patrick a toujours été conscient qu’il était celui qui paierait le prix ultime. Vous savez, ce n’est tout simplement pas juste qu’il ait dû être enlevé si tôt dans la vie. Je ne veux pas que cela arrive à les autres gens.”

LA VEUVE DE PATRICK SWAYZE DIT QUE L’ACTEUR « DOIT SE BATTRE POUR » SON RÔLE DANS « GHOST »

“La seule façon d’arrêter [pancreatic cancer] est par le financement et la recherche et de meilleurs traitements et une détection précoce », a-t-elle ajouté.

En 2012, Niemi Swayze a écrit un livre intitulé “Worth Fighting For: Love, Loss and Moving Forward”. Il détaille les derniers mois du couple ensemble, son expérience en tant que soignante et comment elle a fait face au deuil.

“Avec le temps, ça ne s’en va jamais”, a-t-elle déclaré. “C’est un peu comme une blessure, et ça guérit, mais il y a toujours cette cicatrice. Et ce n’est peut-être pas aussi visible, mais c’est toujours là, et on ne sait jamais quand ça va relever la tête.”

La veuve a admis que cette année était difficile. Le 18 août aurait été le 70e anniversaire de Swayze.

JAKE GYLLENHAAL DISCUTE DU REMAKE “ROAD HOUSE” DE PATRICK SWAYZE : “GRANDES CHAUSSURES À REMPLIR”

“Tout m’est revenu”, a-t-elle expliqué. “Mais tu sais quoi? Ça se résout, et j’ai appris à prendre le bon avec le mauvais. Et, tu sais, les mauvais côtés sont le prix d’avoir un merveilleux et grand amour – et je prendrai ça n’importe quel jour de la semaine. Je recommencerais.

Niemi Swayze espère que son histoire trouvera un écho auprès des soignants. Elle a également encouragé les personnes confrontées à la maladie et leurs proches à “être courageux ensemble”. Elle a décrit à quel point cela a été un “grand honneur” de contribuer à la sensibilisation.

“Ce n’est pas parce que Patrick est décédé… que ce combat était terminé, et je le faisais pour lui”, a-t-elle déclaré.