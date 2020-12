La veuve de Snooker Ace Willie Thorne et ses trois enfants seraient enfermés dans une querelle de famille sur ses cendres et sa réplique préférée après sa mort en Espagne.

Jill Thorne, 60 ans, sa deuxième épouse et ancienne Miss Grande-Bretagne, est sur le point de vendre aux enchères la queue de l’organisme de bienfaisance contre le cancer dont Willie est devenu le patron après la mort de son frère.

Cependant, ses enfants, les jumeaux Tristan et Kieran, 35 ans, et sa fille Tahli, 32 ans, issue de son premier mariage avec Fiona, veulent que le signal « reste dans la famille », selon The Mirror.

La veuve et les enfants de Snooker Ace Willie Thorne (photo) seraient enfermés dans une dispute amère sur ses cendres et sa queue préférée

L’orthophoniste Jill, de Stoke Golding, dans le Leicestershire, souhaite que la queue soit vendue aux enchères à l’association caritative 20-20 Voice Cancer.

Willie est devenu un patron de l’association après que son frère Malcolm soit mort d’un cancer de la gorge.

S’adressant au Mirror, Jill a déclaré: « Ses enfants ont dit qu’ils voulaient récupérer le signal que je comprends, mais il me l’avait légué. »

Jill Thorne, 60 ans, (photo), sa deuxième épouse et ancienne Miss Grande-Bretagne, s’apprête à vendre aux enchères la queue de l’organisme de bienfaisance contre le cancer dont Willie est devenu le patron après la mort de son frère

Jill, qui a rencontré Willie en 1992 alors qu’il travaillait au salon des joueurs aux championnats du monde de snooker à Sheffield, a déclaré qu’il serait « mortifié » s’il était au courant de la dispute.

Elle a été séparée de Willie l’année dernière lorsqu’elle est revenue au Royaume-Uni d’Espagne avec une grave infection pulmonaire et n’a pas pu assister à ses funérailles après sa mort en juin.

Pendant ce temps, ses enfants, selon la veuve, ont ramené ses cendres à la maison après ses funérailles près de Torrevieja et non loin de son domicile sur la Costa Blanca, en Espagne.

Jill a déclaré à la publication: « Nous ne savons pas s’ils ont été dispersés, enterrés ou quoi, ce qui est assez triste. »

La première épouse de Willie, Fiona, a déclaré: « Ma famille ne serait pas favorable à ce que Jill vende la queue et ne dira rien à cet effet. »

En mars, Willie a reçu un diagnostic de leucémie et a suivi un traitement de chimiothérapie à l’hôpital de Torrevieja.Il a également subi de multiples transfusions sanguines, souffert de goutte et a eu une infection mystérieuse, qui l’a vu retourner à l’hôpital en ambulance et a été placé en unité de soins intensifs.

Il est décédé d’une septicémie à l’hôpital le 17 juin, après que les médecins aient éteint la machine.

Thorne, photographié en train de jouer au billard en 1976, a atteint deux quarts de finale du Championnat du monde

Willie, immédiatement reconnaissable à sa tête chauve et à sa moustache nette, était bien connu pour ses exploits loin du billard.

Il a également joué dans la chanson à succès de Chas et Dave en 1986 « Snooker Loopy » et est apparu sur Strictly Come Dancing en 2007.

Sa fille Tahli a refusé de commenter lorsqu’elle a été approchée par The Mirror.

MailOnline a contacté Jill, Tahli, Kieran et Tristan pour commentaires.