Larry King restera toujours dans les mémoires pour ses lunettes noires, son fond pointillé et ses bretelles classiques. Le vétéran de la télévision et de la radio est décédé cette semaine à 87 ans.

Le 27 janvier, sa femme, Shawn King, a révélé comment sa famille a utilisé son look caractéristique pour honorer la légende lors de ses funérailles. Elle et leurs fils Chance, 21, et Canon, 20 ans, ainsi que son fils aîné Larry King Jr., 59 ans, l’a allongé tout en enfilant ses emblématiques bretelles.

« Nous tous, c’était juste de la famille, nous portions les bretelles de Larry, chacun de nous », a déclaré Shawn Divertissement ce soir. « Et c’était une belle, aimante … juste parfaite, juste parfaite. C’était de la famille. Il n’y avait pas de showbiz, non, rien de tout ça. »

Elle a poursuivi: « La mort est peut-être le grand égaliseur … Vous savez, quand vous en faites l’expérience avec des gens que nous aimons vraiment, vraiment, tous les autres bruits et absurdités qui pourraient être environnants, ça disparaît et la famille se rapproche ensemble. Et c’est ce qui s’est passé. Tu sais, c’était magnifique. «